Сегодня в Floppy Knights из Game Pass добавили русскую локализацию
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Сегодня в Floppy Knights из Game Pass добавили русскую локализацию

Сегодня в Floppy Knights из Game Pass добавили русскую локализацию


Разработчики игры Floppy Knights, которая вышла в мае этого года, сегодня выпустили бесплатное обновление и дополнение. С апдейтом игроков ждет некоторый новый контент, а также локализация на новые языки, среди которых есть и русский язык.

Игра Floppy Knights получила дополнительную локализацию на: французский, итальянский, немецкий, испанский, латиноамериканский испанский, русский, бразильский португальский, японский, упрощенный и традиционный китайский и корейский. Вместе с тем, стало доступно бесплатное дополнение для игры, которое включает в себя  8 новых уровней и 15 новых карт. Разработчики намерены и дальше поддерживать новым контентом Floppy Knights, следующее обновление выйдет уже в октябре.


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Напомним, игра Floppy Knights доступна в Game Pass со дня релиза. Это пошаговая стратегия с механикой сбора колоды.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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