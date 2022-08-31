Сестра покойной жены Дмитрия Шепелева рассказала, кого Жанна на самом деле любила
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Сестра покойной жены Дмитрия Шепелева рассказала, кого Жанна на самом деле любила

Сестра покойной жены Дмитрия Шепелева рассказала, кого Жанна на самом деле любила
Ведущий Дмитрий Шепелев не желает общаться с бывшими родственниками. Наталья Фриске решилась на откровенный разговор о жизни своей покойной сестры Жанны. Она пришла в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ, где рассказала о том, как певица мужественно боролась с онкологией ради своего сына Платона, и о том, кто на самом деле был её самой большой любовью. Наталья поделилась секретом: исполнительница до конца жизни хранила память о своем бывшем возлюбленном. Их отношения начали развиваться еще до того, как Жанна стала звездой «Блестящих» и задолго до её знакомства с Дмитрием Шепелевым.
«Она еще до «Блестящих» была с ним... Она очень сильно его любила», — вспомнила Наталья. Имя мужчины, который мог бы стать идеальным мужем певицы, зрители узнают в ближайшую субботу, когда выпуск шоу будет показан в эфире полностью. Уже известно, что в интервью Фриске затронет больную тему для её семьи. Речь идет о скандале с Шепелевым из-за Платона. Члены семьи артистки утверждают, что Дмитрий якобы из мести не дает им видеться с мальчиком. Якобы он прячет ребенка и скрывает место его жительства. Шепелев же настаивает, что родственники Платона сами отказываются от общения, выдвигая неадекватные требования. Он напомнил, что по решению суда у них есть право встречаться с мальчиком дважды в месяц, но они им принципиально не пользуются. «На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу», — жалуется Дмитрий.
# Шоу-бизнес Шепелев Дмитрий
По материалам: z-aya

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