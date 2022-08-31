Шольц назвал антироссийские санкции эффективными

Вадим Карасев

Канцлер ФРГ Шольц назвал санкции в отношении России эффективными и правильными

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Magdeburger Volksstimme назвал санкции западных государств в отношении России эффективными и правильными. По его словам, российский президент Владимир Путин был удивлен единству Европы в данном вопросе.

Шольц признал, что санкции также оказывают влияние на экономику ФРГ. Он подчеркнул, что для компаний, которые затрачивают большие объемы энергии, была запущена программа поддержки. По его словам, экономика Германии сильна, и правительство старается помочь нуждающимся всем, чем может.

Негативные последствия санкций для Запада

Первый заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател рассказал, в каком случае США могут ввести новые санкции против Москвы. Он отметил, что это произойдет, если Россия допустит проведение референдумов о вхождении в состав страны находящихся под ее контролем территорий Украины. Он предупредил, что помимо экономических санкций Вашингтон готовит и «другие меры».

В то же время источник в Еврокомиссии сообщил, что власти Нидерландов могут разрешить Гааге временные госзакупки газа из России, которые попадают под санкции Евросоюза с 10 октября. Отмечается, что ограничения на поставки были введены в рамках пятого пакета санкций.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что страна на себе ощущает последствия антироссийских санкций. «Санкции, тоже нужно четко об этом говорить, с одной стороны, наносят удар по России, и это единственный способ остановить агрессора, но, с другой стороны, эти санкции ощущают все страны, которые в них участвуют, а значит, и Польша тоже», — подчеркнул он.

Помимо этого, в Эстонии 28 компаний попросили временно освободить их от исполнения антироссийских санкций. Отмечается, что в стране в рамках акции ЕС против Москвы необходимо расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

По кому санкции бьют сильнее

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что власти Евросоюза готовы «стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно», лишь бы России сделать побольнее, однако последствия санкций для самой Европы могут быть катастрофическими. По словам сенатора, вводимые ограничения работают не столько против Москвы, сколько против стран ЕС.

При этом глава правительства России Михаил Мишустин признал, что санкционный запал в отношении Москвы не иссяк, а страны, которые приняли ряд ограничительных мер после ввода российских войск на территорию Украины, продолжают усиливать давление. Он также подчеркнул, что тот факт, что инициаторы санкций сами страдают от своих же ограничений, не меняет общей позиции Запада.