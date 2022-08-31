Сильвестр Сталлоне отрицает обвинения жены в растрате семейного имущества

Вадим Карасев

Сильвестр Сталлоне отрицает обвинения своей жены Дженнифер Флавин, заявившей, что актер "преднамеренно растратил семейное имущество". Как стало известно ранее, Флавин подала заявление на развод после 25 лет брака, указав в качестве причины как раз финансовые махинации Сталлоне. Юристы Сильвестра официально ответили на документы, поданные Дженнифер в суд. Как пишет People, они отрицают, что Сталлоне, состояние которого пресса оценивает в 400 миллионов долларов, каким-либо образом растрачивал семейные деньги. Актер также выступает против предоставления супруге в единоличное пользование их семейного особняка в Палм-Бич.

Напомним, Дженнифер хочет не только поделить имущество, но и получить от мужа материальную компенсацию. Кроме того, она просит суд запретить ему распоряжаться активами на время разбирательства.

С некоторыми требованиями, указанными в иске Флавин, Сталлоне согласен: он не стал отрицать, что брак невозможно сохранить, и не возражал против того, чтобы Дженнифер вернула себе девичью фамилию.

Слухи о разводе пары появились недавно — когда актер переделал татуировку с портретом жены: вместо лица Дженнифер ему на плече набили портрет его погибшего пса Буткуса. О поданном заявлении на развод стало известно через несколько дней. Тогда инсайдеры рассказали порталу TMZ, что супруги якобы сильно поссорились, потому что Сильвестр завел ротвейлера, а Дженнифер не хотела собаку. Актер заверил журналистов, что, хотя у них с женой и были споры из-за питомца, они "не стали бы разводиться по такому тривиальному поводу". А насчет татуировки сказал, что просто хотел "освежить" портрет супруги на плече, но получалось не очень хорошо, потому в какой-то момент решено было внести совсем уж кардинальные правки. Как добавил Сталлоне, у него на спине по-прежнему есть еще одна большая татуировка с изображением Дженнифер.

До брака с Флавин актер был дважды женат. Его первой супругой стала актриса Саша Зак, с которой он развелся после 11 лет совместной жизни. В этом браке появилось двое сыновей, их судьба оказалась трагичной. Старший, Сейдж, умер в 2012 году в возрасте 36 лет в результате сердечного приступа, предположительно вызванного хроническим заболеванием — атеросклерозом. Младшему сыну Серджио сейчас 41 год, у него диагностировано расстройство аутического спектра. Второй женой Сталлоне стала модель и актриса Бриджит Нильсен — этот брак продлился два года. На модели Дженнифер Флавин актер женился в 1997 году, она младше Сталлоне на 22 года: сейчас ей 54 года, ему — 76 лет. В браке родились три дочери: София (26 лет), Систин (24 года) и Скарлетт (20 лет).

Маргарита Дорошевич