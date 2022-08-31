Синоптик спрогнозировал снег 1 сентября в европейской части России
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Синоптик спрогнозировал снег 1 сентября в европейской части России

Синоптик спрогнозировал снег 1 сентября в европейской части РоссииСиноптик Тишковец сообщил, что в европейской части России 1 сентября может выпасть снег

В европейской части России 1 сентября может выпасть снег. Об этом жителей страны в интервью Sputnik предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«1 сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег», — сообщил синоптик.

По его словам, снег прогнозируется на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Смена сезонов в 2022 году произойдет по календарю, подчеркнул Тишковец.

В Центральной России синоптики не ожидают снега, при этом погода будет соответствовать климатическим нормам октября. Прогнозируется усиление северной тяги ветров, температура воздуха в первый день осени понизится ночью до 5-10 градусов, под утро 2 сентября столбики термометров опустятся до 2-7 градусов.

«Погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени», — подытожил специалист.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал наступление «глубокой осени» в Москве, — по его словам, с 1 сентября жителей города ждет аномальное похолодание сразу на 15-18 градусов по сравнению с погодой 28 августа.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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