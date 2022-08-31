Смерть по неосторожности: задержан подозреваемый в убийстве звезды «ДОМа-2» Насти Кочервей

Недавно из петербургского канала было выловлено тело экс-участницы «ДОМа-2» Анастасии Кочервей. По сообщениям правоохранителей, каких-либо признаков насилия не обнаружено. А сегодня стало известно, что блондинка, возможно, была убита.

Предполагаемый преступник задержан. Об этом сообщила близкая подруга 28-летней Насти — Олеся Малибу.

«Родители до сих пор не выехали на опознание, они ждут, пока им купят билеты, какой-то помощи и не горят желанием, как я поняла, туда ехать. Сейчас вообще ничего не стоит купить билеты и поехать. По моей информации, уже есть задержанный, идут следственные действия, все это не разглашается, но ему пытаются предъявить причинение смерти по неосторожности. Я посовещалась со своими адвокатами, они говорят, что задержанному избежать наказания не получится», — поделилась Олеся с представителями прессы.

Также Малибу добавила, что родители погибшей все не могут приехать на ее опознание.

«В этом никто не сомневается, полиция это установила, и никто против них не попрет, опознание родителями — это чисто формальность. Там такие родители, что постоянно ждут от кого-то помощи: то от СМИ, то от Малахова, то от друзей, по поводу похорон такая же история. Самое главное, чтобы точно нашли того, кто ее выкинул», — посетовала подруга Кочервей.

Напомним, Настя принимала участие в проекте «ДОМ-2» четыре года назад. Тогда она хотела строить любовь с главным хулиганом реалити Ильей Яббаровым. Поговаривают, что после ухода из шоу Анастасия связалась с богатым, но женатым мужчиной. Также Олеся Малибу не отрицает, якобы в жизни Кочервей присутствовали запрещенные препараты.