Сморщенные и невкусные маринованные огурцы: почему так происходит и как этого избежать во время консервации
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Сморщенные и невкусные маринованные огурцы: почему так происходит и как этого избежать во время консервации

Сморщенные и невкусные маринованные огурцы: почему так происходит и как этого избежать во время консервации

Каждая хозяйка хоть несколько раз в жизни делала домашнюю консервацию. У всех бывали случаи, когда заготовки быстро портились, особенно огурцы. К примеру, они становились мягкими и теряли привычный хруст, но непонятно из-за чего так происходит. Читайте далее, почему маринованные огурцы сильно размягчаются.

Почему огурцы теряют вкус и ухудшается внешний вид

Во время покупки в магазине их не держали в прохладной воде; использованы для консервации салатные сорта; большое количество соли в рассоле; выбраны вялые огурцы для консервации; плохое качество воды; большое количество чеснока в солениях; использовался очень горячий рассол во время приготовления.

Какие условия нужны для длительного хранения огурцов


Различные соления могут храниться около 2 лет, но при определенных условиях:

  • температура в помещении, где хранятся огурцы, должна составлять менее 1 градуса мороза и не более 10 градусов тепла;
  • высокий порог влажности;
  • полное отсутствие солнечных лучей.

Также внутрь банки кладут листочки хрена или смородины, чтобы сохранить упругость огурцов и не давать развиваться различным бактериям.

Лучшими местами для хранения будут подвалы, погреба, лоджии, которые не отапливаются. Стоит помнить, что высокая температура влечет быструю порчу продукта.

Стерилизованные заготовки можно держать даже в квартирных условиях, а именно в кладовке или шкафу. После открытия банки ее содержимое продержится не более пары дней — об этом не стоит забывать.

Как правильно заготовить огурцы на зиму

Соления будут храниться долго и не терять свой внешний вид, если придерживаться таких правил:

  • перед консервацией необходимо пересортировать плоды, отобрать хорошие и выкинуть те, на которых присутствуют вмятости или гниль;
  • все огурцы необходимо перемыть и высушить перед засолкой;
  • если они пролежали дома около недели, то перед консервацией их нужно ненадолго замочить в воде, чтобы они впитали влагу;
  • в консервации не должно быть более 6 процентов различных специй и пряностей;
  • рассол необходимо доливать до самых краев емкости;
  • перед консервацией нужно тщательно простерилизовать все банки и крышки, чтобы на них не остались бактерии;
  • банки нужно закрыть крышками так, чтобы в них не попадал кислород;
  • после консервации употреблять продукты можно только через месяц, чтобы они хорошо настоялись;
  • перед засолкой необходимо обрезать кончики у огурцов;
  • у малосольных огурцов их обрезать не надо, иначе они не будут долго храниться.

Если придерживаться всех этих довольно простых правил, то огурцы никогда не потеряют свой презентабельный вид и вкус.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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