Собчак описала детские воспоминания о Горбачеве

Вадим Карасев

Журналистка Собчак заявила, что в детстве Горбачев казался ей «странным забавным дядькой»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак описала свои детские воспоминания о бывшем лидере СССР Михаиле Горбачеве, о смерти которого стало известно ранее. Пост об этом появился в ее Telegram-канале.

Собчак заявила, что впервые увидела Горбачева в детстве по телевизору. Политик тогда казался ей «каким-то странным забавным дядькой с кляксой». «Но потом этот дядька приходил к папе (политику Анатолию Собчаку — прим. "Ленты.ру"), оказывался по эту сторону экрана и впечатление тут же менялось. Забавным он больше не казался. А родители потом говорили, что это огромная историческая личность», — рассказала она.

Журналистка также сообщила, что планировала взять у политика интервью, однако «не успела».

В другом Telegram-канале Собчак, комментируя кончину Горбачева, также вспомнила его отношение к супруге Раисе Горбачевой и назвала его жизнь «историей большой любви». «Это сама по себе была небывалая перестройка сознания, когда весь Советский Союз увидел жену генсека Раису Максимовну», — высказалась она. По ее мнению, тогда миллионы советских граждан узнали, что двое взрослых людей «могут любить друг друга и не стесняться проявлять нежность».

Политик, как отметила телеведущая, похоронил супругу осенью 1999 года, и тогда вся страна видела, как он плачет. «Сейчас забылось, но многие тогда наверняка увидели в Горбачеве то, что не ценили, когда он был во главе государства — настоящую человечность», — подчеркнула Собчак.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.