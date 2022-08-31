Собирать свеклу и следить за погодой: приметы и поверья на 1 сентября 2022 года

1 сентября 2022 года богато приметами и поверьями, которые берут начало еще со времен Киевской Руси. Традиционно в этот день православная церковь чтит память Андрея Стратилата Таврийского. В народе его прозвали Теплым из-за того, что обычно 1 сентября стоит прекрасная погода. Еще в этот день верующие вспоминают мученицу Феклу. На Руси ее величали Свекольницей.

Поверья 1 сентября 2022 года

Во все времена 1 сентября было праздничным днем. Когда-то в этот период встречали Новый год и устраивали массовые гулянья. Все родственники собирались в одном доме старейшего из семьи и праздновали до самого утра. Они накрывали роскошные столы, угощались медом, вином и популярной малиновой наливкой.

Ровно в полночь запускали хлопушки. Именно их звук означал приход Нового года. После хлопушек начинали звонить колокола во всех церквях и храмах. Люди обнимались, целовались и поздравляли друг друга с торжеством.





Традиционно 1 сентября прадеды подводили итог прошедшего года. Думали, что заработали, с кем подружились и обязательно просили прощение у всех, кого обидели. Только после этого разрешалось начинать строить планы на новый год.

Праздновали встречу Нового года 1 сентября прадеды до 1699 года. Именно тогда Петр I постановил, что год будет начинаться в ночь с 31 декабря на 1 сентября. Традиция сохранилась до нынешних времен. Сохранился еще один обычай — начало нового учебного года. Первого сентября отмечается главный праздник для всех школьников и студентов — День знаний.

Обычно 1 сентября стоит теплая прекрасная погода, поэтому святого покровителя этого дня Андрея Стратилата начали величать Теплым. А еще к этому периоду уже поспевала свекла, отсюда и название дня — Фекла Свекольница. Первого сентября крестьяне шли в город и собирали урожай данного овоща.

Приметы на 1 сентября 2022 года





Традиционно на Руси 1 сентября люди следили за природными приметами, которые помогали узнать о погоде в будущем: