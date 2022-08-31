Стильный лук для мамы: что надеть на 1 сентября 2022 года

1 сентября — волнительное событие не только для детей, но и для взрослых. Кого-то родители ведут в первый класс, другие же дети в этот день отправляются на очередную «линейку». Так или иначе, но для этого торжества нужно иметь соответствующий наряд и взрослым, и детям. Если с последними все понятно (обычно это белый верх и черного цвета низ), то для мам нарядиться на линейку — очень непростая задача. Узнайте, что можно надеть маме на 1 сентября в 2022 году. Представляем 5 модных образов, в которых можно повести ребенка в школу.

Брючный костюм

Это идеальный выбор как для повседневной носки, так и для торжественного мероприятия. Брючный костюм выглядит просто, но всегда эффектно и выразительно. Выбрать можно как приталенную модель, так и оверсайз. Для линейки на первое сентября можно надеть костюм в классическом черном цвете, в осенних цветах (коричневом или бежевом) или же более ярких расцветок.

Эта элегантная стилизация не нуждается в дополнительных украшениях или кричащих аксессуарах. Дополнить свой образ можно туфлями-лодочками на высоком или низком каблуке и подобрать к нему сумку-клатч. Если все же ваш выбор пал на костюм яркой расцветки, уравновесить образ можно будет с помощью легкого макияжа и лаконичной прической.

Трикотажное платье

Некоторые женщины отдают предпочтение более женственному стилю и останавливают свой выбор на платье. Модели из трикотажа идеально соответствуют трендам осеннего сезона 2022, поэтому в этом образе действительно стоит повести ребенка на линейку первого сентября. Свой элегантный лук можно дополнить балетками или туфлями на высоком каблуке, простой прической, объемными украшениями и вместительной сумкой.

Рубашка

Чтобы разнообразить формальный стиль и при этом выглядеть представительно, стоит остановить свой выбор на рубашке и джинсах или на ее комбинации со строгими брюками. Такой образ подойдет тем, кто после торжественного мероприятия собирается пойти гулять и отмечать праздник. Блузку можно выбрать приталенную белого цвета или модную рубашку оверсайз голубого оттенка.

Костюм из денима

Если хотите полностью отойти от формального образа, стоит выбрать костюм из денима. Такие женские комплекты представлены во многих фасонах, благодаря чему каждая женщина сможет найти свой любимый комплект, полностью соответствующий ее ожиданиям и индивидуальным предпочтениям.

А самое главное, что в такой одежде на первое сентября вы будете выглядеть модно, стильно и непринужденно. Образ можно дополнить туфлями-лодочками или босоножками, желательно на каблуке, и небольшой сумочкой.

Костюм с юбкой





Каждый осенний сезон в моду возвращается стиль Preppy. Это идеальное предложение для мам, которые хотят создать, с одной стороны, целостный и элегантный образ, полный классики, а с другой – полностью универсальный. В основу этого стиля входят белая рубашка, жакет и юбка. Дополнить образ можно кожаными лоферами или оксфордами и сумкой клатч.