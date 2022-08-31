Татьяна Брухунова показала сына Вагана в моряцком костюме
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Татьяна Брухунова показала сына Вагана в моряцком костюме

Татьяна Брухунова показала сына Вагана в моряцком костюме
Директор театра эстрадных миниатюр Петросяна, Татьяна Брухунова порадовала поклонников милым снимком подросшего сына. Татьяна Брухунова поделилась в личном микроблоге свежим фото с подросшим сыном Ваганом. Жена юмориста нарядила мальчугана в моряцкий костюмчик. Многие поклонники заметили, как за лето подрос сынишка Татьяны Брухуновой. Вместе с родителями Ваган провел каникулы в Турции. А с началом учебного года жена юмориста собирается отдать мальчика в воскресную школу, где он будет учить армянский язык. По словам Татьяны, ее сын растет очень самостоятельным и просто обожает книги, без чтения не проходит и дня.
В маленьком Вагане, как говорит его мама, она видит своего мужа. Малыш очень похож на Евгения Петросяна, особенно по характеру. Он такой же вдумчивый, внимательный и очень любознательный. «Мамин матросик!», «Какой очаровательный мальчуган!», «Лапулька», «Такой костюмчик клевенький», «Морячок в семье подрастает», «Милашка какой», — пишут фолловеры.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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