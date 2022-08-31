Телефоны научились заряжать дистанционно с 30 метров

Вадим Карасев

Инженеры Седжонского университета в Южной Корее разработали технологию беспроводной зарядки с помощью инфракрасных лучей, которая позволяет заряжать смартфон на расстоянии до 30 метров, говорится в статье Optics Express.

На сегодняшний день опцию беспроводной зарядки имеют многие модели телефонов. Это зарядка с помощью магнитного поля. Однако такой способ позволяет передавать энергию на расстоянии всего пары сантиметров, а для большей дистанции необходимо уже другое излучение.

В основе систем, которую создали корейские специалисты, лазер с длинной волны в 1550 нанометров в инфракрасном диапазоне. Излучение безопасно для человеческого здоровья. Луч из излучателя, проходящий через воздух, попадает в приемник мощностью 85 милливатт, который состоит из сферической линзы-ретрорефлектора. Он фокусирует входящий свет в точку в центре, где расположен фотоэлектрический элемент, поглощающий свет и производящий электричество. Система прекращает работать, если между приемником и передатчиком возникает препятствие.

Размер приемника 1х1 см, его легко можно установить на телефон или другие устройства. Мощность приемника предполагается увеличить в будущем.

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