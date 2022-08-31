Телефоны научились заряжать дистанционно с 30 метров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Телефоны научились заряжать дистанционно с 30 метров

Телефоны научились заряжать дистанционно с 30 метров

Инженеры Седжонского университета в Южной Корее разработали технологию беспроводной зарядки с помощью инфракрасных лучей, которая позволяет заряжать смартфон на расстоянии до 30 метров, говорится в статье Optics Express.

На сегодняшний день опцию беспроводной зарядки имеют многие модели телефонов. Это зарядка с помощью магнитного поля. Однако такой способ позволяет передавать энергию на расстоянии всего пары сантиметров, а для большей дистанции необходимо уже другое излучение.


В основе систем, которую создали корейские специалисты, лазер с длинной волны в 1550 нанометров в инфракрасном диапазоне. Излучение безопасно для человеческого здоровья. Луч из излучателя, проходящий через воздух, попадает в приемник мощностью 85 милливатт, который состоит из сферической линзы-ретрорефлектора. Он фокусирует входящий свет в точку в центре, где расположен фотоэлектрический элемент, поглощающий свет и производящий электричество. Система прекращает работать, если между приемником и передатчиком возникает препятствие.

Размер приемника 1х1 см, его легко можно установить на телефон или другие устройства. Мощность приемника предполагается увеличить в будущем.

Компания Xiaomi заявила о выпуске под брендом MIJIA беспроводного устройства в виде пистолета для мойки машин и полива растений.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Первые 2 бесплатные игры по Games With Gold за сентябрь уже доступны
Первые 2 бесплатные игры по Games With Gold за сентябрь уже доступны
Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с мошенничеством
Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с
Российский преемник Paulig начал выпускать кофе под новым брендом
Российский преемник Paulig начал выпускать кофе под новым брендом
Появились кадры оборудованных в детсадах на границе с Украиной бомбоубежищ
Появились кадры оборудованных в детсадах на границе с Украиной
Звездные примеры причесок, которые идеально подходят для праздничной линейки 1 сентября 2022 года
Звездные примеры причесок, которые идеально подходят для праздничной
Официально: Xbox проведет трансляцию на Tokyo Game Show
Официально: Xbox проведет трансляцию на Tokyo Game Show
Телефоны научились заряжать дистанционно с 30 метров
Телефоны научились заряжать дистанционно с 30 метров
Крупнейшие западные СМИ посвятили первые полосы материалам о смерти Горбачева
Крупнейшие западные СМИ посвятили первые полосы материалам о смерти
В Японии бездомная женщина целый год жила в шкафу мужчины
В Японии бездомная женщина целый год жила в шкафу мужчины
Оззи Осборн сравнил болезнь Паркинсона с хождением в свинцовых ботинках
Оззи Осборн сравнил болезнь Паркинсона с хождением в свинцовых
Проект Tezro запустил бета-тестирование маркетплейса с поддержкой криптовалют
Проект Tezro запустил бета-тестирование маркетплейса с поддержкой
В России не нашлось подшипников для вагонов на замену иностранным
В России не нашлось подшипников для вагонов на замену иностранным

Топ на сегодня

Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой (18 фото)
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после
Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox Series X | S теперь работают еще лучше
Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox Series X |
К чему готовиться метеопатам: прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022 года
К чему готовиться метеопатам: прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022
Шэрон Стоун объяснила, почему любит фотографироваться в бикини, и рассказала о ботоксе и возрасте
Шэрон Стоун объяснила, почему любит фотографироваться в бикини, и
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские

Еще по теме

Федеральная комиссия связи США одобрила использование беспроводной зарядки
Apple активировала быструю беспроводную зарядку
Беспроводная зарядка может появиться в iPhone 8
К ЧМ-2018 города-участники оснастят беспроводными зарядками для телефонов