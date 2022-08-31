Тигран Кеосаян рассказал, как сбежавшие звезды могут получить прощение
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Тигран Кеосаян рассказал, как сбежавшие звезды могут получить прощение

Тигран Кеосаян рассказал, как сбежавшие звезды могут получить прощение
Ведущий Тигран Кеосаян высказался о возвращении артистов в страну. Недавно Алла Борисовна, как и обещала, вернулась в Россию к 1 сентября. Правда, не все известные персоны рады этому событию. Режиссер Тигран Кеосаян, к примеру, считает, что Примадонне не помешало бы выступить с поддержкой наших солдат. Алла Борисовна не высказывалась по поводу происходящего в мире в отличие от своего супруга Максима Галкина. Однако Примадонне достается за молчание. Кеосаян считает, что артистка просто обязана поддержать наших.
«Всем людям, которые поняли, что они никому не нужны ни в Латвии, ни в Грузии, ни в Австрии, и хотят опять жить дальше, ребята, открыто — никаких репрессий. Сбиваетесь в военные бригады, и ни день, ни неделя, нет. Тут месяц-два. Если не побьют военнослужащие за прошлые «подвиги» и позволят выступать перед ними на передовой, — стихи, скетчи. Ваня (Иван Ургант — прим. ред.), ты же шутник, вперед, шути. Алла Борисовна, собрала Галкина в дорогу (если его не посадят, потому что там уголовка), и вперед — на передовую. И сама тоже бы что-то спела. Потому что талант и большие годы заслуг никак не являются оправданием ни дезертирства, ни предательств», — посчитал 56-летний Тигран Кеосаян в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».
# Шоу-бизнес Кеосаян Тигран
По материалам: z-aya

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