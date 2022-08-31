Умер Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР

В марте 2022 года Михаил Сергеевич отметил 91-й день рождения. Уже тогда появилась информация, что Горбачев чувствует себя не лучшим образом, но родственники политика не рассказывали подробности. Вчера вечером, 30 августа 2022 года Михаил Сергеевич ушел из жизни на 92-м году жизни.





Печальную новость сообщили в Центральной клинической больнице Москвы. Там сообщили, что Горбачев умер после долгой и продолжительной болезни. По информации СМИ, у Горбачева были проблемы с почками и сахарный диабет. Последние три года он находился под пристальным наблюдением врачей. В 2016 году политику сделали операцию на сердце и установили кардиостимулятор, в том же году позднее ему провели замену хрусталиков глаза из-за катаракты.

Михаил Горбачев был одним из самых обсуждаемых политиков, личность которого до сих пор остается спорной в российском обществе. Многие граждане обвиняют именно Горбачева в распаде СССР. Михаил Сергеевич был Генсеком ЦК КПСС с марта 1985 года по август 1991, а с 14 марта 1990 года по 25 декабря – Президентом СССР, первым и единственным. Уйдя в отставку, Горбачев все равно оставался одним из самых влиятельных политиков.





15 октября 1990 года Михаил Сергеевич был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». Он стал вторым человеком в СССР, получившим такую награду. Первым стал ученый Андрей Сахаров, получивший награду в 1975 году.

Немаловажную роль в жизни политика сыграла его единственная супруга – Раиса Максимовна. Она всячески поддерживала своего мужа и занималась общественной деятельностью. При ней был открыт Советский фонд культуры, появлялись музеи и реставрировались памятные места. Раиса Горбачева умерла 20 сентября 1999 года от лейкоза. Ей было 67 лет.





Похороны Горбачева пройдут, согласно оставленному завещанию, на столичном Новодевичьем кладбище. Михаила Сергеевича похоронят рядом с супругой Раисой Максимовной. Когда пройдет церемония прощания – пока неизвестно, точную дату определят родственники политика.