В Албании задержали экс-главу турецкой криптобиржи Thodex

Правоохранители Албании по запросу турецких властей задержали основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера.

Согласно заявлению МВД Турции, личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой.

Отделение Интерпола страны инициировало процедуру экстрадиции Озера, на которого было выдано "красное уведомление".

20 апреля 2021 года Thodex неожиданно прекратила торги. Первоначально платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса "крупному партнеру", что якобы займет 4-5 дней. Пользователей обеспокоило закрытие компанией аккаунтов в соцсетях.

В рамках расследования предполагаемого экзит-скама власти выдали ордера на арест 78 человек, связанных с платформой. Большую часть подозреваемых задержали.

Однако, по данным СМИ, Озер еще 20 апреля вылетел в Албанию. Ранее он уверял пользователей Twitter, что не планирует скрываться.

В апреле 2022 года, стало известно, что суд запросил для Озера и еще 20 подозреваемым в реализации мошеннической схеме по 40 564 года тюремного заключения каждому.

Следствие оценило ущерб от деятельности биржи в 356 млн турецких лир (~$24 млн). По данным аналитиков Chainalysis этот показатель составил $2,6 млрд.

Напомним, также в апреле 2021 года прекратила работу турецкая биржа Vebitcoin, в отношений которой власти начали расследование.