В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии
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В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии

В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергииВласти бельгийской Валлонии предложили отключать освещение шоссе для экономии энергии

Власти бельгийской провинции Валлония рассмотрят вопрос об отключении освещения скоростных шоссе для экономии энергии. Об этом пишет Le Soir.

Глава провинции Элио Ди Рупо уточнил, что такой шаг рассматривается как одна из мер для сокращения потребления резко подорожавшей электроэнергии. Помимо автодорог, предлагается отключать освещение в федеральных зданиях и подсветку памятников с 19:00 до 06:00. Также планируется снизить температуру в госучреждениях до отметки в 19 градусов.

15 августа сообщалось, что в Берлине отключили ночную подсветку 100 общественных зданий и объектов ради экономии электроэнергии. Городские власти рассчитывают в скором времени убрать иллюминацию 150 сооружений. При этом техникам приходится вручную отключать каждый объект, поскольку нет единой системы. Тем самым на подсветке могут сэкономить до 40 тысяч евро в год.

Ранее Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа в своей статье высмеял политику Европейского союза (ЕС) по борьбе с энергетическим кризисом и попытки сэкономить энергию. По его словам, «были простуды, ангины и обморожения», однако у Франции получилось справиться с ограничениями, которые ввел президент России Владимир Путин. «Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!» — написал Леруа.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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