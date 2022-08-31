В граничащем с Украиной российском регионе произошло несколько взрывов
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В граничащем с Украиной российском регионе произошло несколько взрывов

В граничащем с Украиной российском регионе произошло несколько взрывовГубернатор Гладков: в Белгороде произошло несколько взрывов, сработала система ПВО

В граничащем с Украиной российском регионе — Белгородской области — в среду, 31 августа, произошло несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), рассказал в своем Telegram-канале местный губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, утро в городе началось со взрывов. «Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», — уточнил он. Гладков добавил, что информация проверяется. Он пообещал дать подробности инцидента позже.

23 августа Гладков рассказал о самовозгорании боеприпасов около села Тимоново. По словам политика, случилось это из-за жаркой погоды — сработал эффект линзы.

18 августа сообщалось, что в Шебекинском городском округе области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли много противопехотных мин «Лепесток».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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