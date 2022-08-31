В Японии бездомная женщина целый год жила в шкафу мужчины

Вадим Карасев

Если ваш ребенок боится монстра, который спрятался под кроватью или в шкафу, то лучше не отказывайте малышу и все хорошенько проверьте. Ибо там действительно кто-то может быть. Это подтвердила довольно жуткая новость из Японии, от которой может развиться какая-нибудь фобия. В городе Фукуока бездомная 58-летняя целый год тайком жила в доме японца, сообщает France Presse.Обнаружить соседку получилось после того, как владелец квартиры поставил камеру наблюдения. Мужчина пытался понять, почему пропадают продукты из его холодильника. И подозрения оправдались, бездомная умудрилась обустроить себе спальное место в шкафу и даже создать небольшой запас продовольствия. А когда провизия заканчивалась, она отправлялась в ночную вылазку к холодильнику.Женщиной оказалась некая Татсуко Хорикава. После ее ареста она объяснила случившееся тем, что ей попросту негде было жить. Полицейские считают, что японка прожила в шкафу около года, причем скорее всего она периодически незаконно проживала и в соседних домах. Вот такие бывают тараканы... немного напоминает сюжет корейского фильма "Паразиты".