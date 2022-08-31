В Японии бездомная женщина целый год жила в шкафу мужчины
Сегодня, 14:35 Вадим Карасев
Если ваш ребенок боится монстра, который спрятался под кроватью или в шкафу, то лучше не отказывайте малышу и все хорошенько проверьте. Ибо там действительно кто-то может быть. Это подтвердила довольно жуткая новость из Японии, от которой может развиться какая-нибудь фобия. В городе Фукуока бездомная 58-летняя целый год тайком жила в доме японца, сообщает France Presse.
Обнаружить соседку получилось после того, как владелец квартиры поставил камеру наблюдения. Мужчина пытался понять, почему пропадают продукты из его холодильника. И подозрения оправдались, бездомная умудрилась обустроить себе спальное место в шкафу и даже создать небольшой запас продовольствия. А когда провизия заканчивалась, она отправлялась в ночную вылазку к холодильнику.
Женщиной оказалась некая Татсуко Хорикава. После ее ареста она объяснила случившееся тем, что ей попросту негде было жить. Полицейские считают, что японка прожила в шкафу около года, причем скорее всего она периодически незаконно проживала и в соседних домах. Вот такие бывают тараканы... немного напоминает сюжет корейского фильма "Паразиты".
Обнаружить соседку получилось после того, как владелец квартиры поставил камеру наблюдения. Мужчина пытался понять, почему пропадают продукты из его холодильника. И подозрения оправдались, бездомная умудрилась обустроить себе спальное место в шкафу и даже создать небольшой запас продовольствия. А когда провизия заканчивалась, она отправлялась в ночную вылазку к холодильнику.
Женщиной оказалась некая Татсуко Хорикава. После ее ареста она объяснила случившееся тем, что ей попросту негде было жить. Полицейские считают, что японка прожила в шкафу около года, причем скорее всего она периодически незаконно проживала и в соседних домах. Вот такие бывают тараканы... немного напоминает сюжет корейского фильма "Паразиты".
По материалам: триникси