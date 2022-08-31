В Эстонии в ближайшие недели планируют запретить въезд большинству россиян

Эстония в ближайшие несколько недель планирует вместе с партнерами по региону запретить въезд большинству россиян. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу в интервью агентству Reuters.

По его словам, за последние полгода в его страну, население которой составляет 1,3 миллиона человек, въехало около 300 тысяч россиян, и он стремился «наиболее значительно» сократить это количество.

«Это займет некоторое время, но я думаю, что время также имеет решающее значение, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — сказал Рейнсалу по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге, где обсуждалось введение визовых ограничений для россиян.

Ранее он сообщил, что Таллин изучает возможность запрета на выдачу виз россиянам на национальном уровне, а также ограничения на пересечение границы российскими гражданами с визами других стран Евросоюза.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 31 августа объявил, что ЕС полностью заморозит соглашение об упрощении визового режима с Россией. Однако, несмотря на это, страны — члены объединения продолжат выдавать визы «конкретным группам россиян», отметил он.