В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов

Вадим Карасев

«Известия»: Госдума рассмотрит закон о смягчении уголовного наказания за неуплату налогов

В ближайшие сроки в Госдуму внесут инициативу о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов. Соответствующие изменения в УК и УПК РФ подготовили депутаты и сенаторы, пишут «Известия».

Авторы закона — зампред комитета по экономической политике Совфеда России Иван Абрамов и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов — заявили о планах смягчить уголовное наказание за неуплату налогов. В частности, они предлагают перевести налоговые преступления из тяжких в категорию средней тяжести. Такая мера позволит сократить сроки давности.

«Сейчас он составляет десять лет, тогда как срок хранения бухгалтерских документов, которые могут понадобиться для подтверждения невиновности привлеченных по этим статьям, составляет всего шесть лет. В результате свою невиновность оказывается просто невозможно доказать», — подчеркивается в пояснительной записке к документам.

Парламентарии также обсудили возможность возбуждать уголовное дело за неуплату налогов, если россиянин уже закрыл свою задолженность.

«Разработанные поправки предусматривают, что следователь будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям или прекратить уже имеющееся в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. Сейчас эта опция доступна фигурантам налоговых дел, впервые привлекаемым к уголовной ответственности», — отмечается в документе.