В российском регионе ввели режим ЧС из-за засухи
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В российском регионе ввели режим ЧС из-за засухи

В российском регионе ввели режим ЧС из-за засухиВласти Чувашии ввели режим ЧС на всей территории региона из-за засухи

В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории российского региона. Об этом в среду, 31 августа, сообщила пресс-служба местных властей.

Причиной такого решения стала атмосферная засуха, которая характеризуется отсутствием осадков при температуре воздуха выше 25 градусов тепла в течение 30 суток подряд в период роста и развития сельскохозяйственных культур.

По данным метеонаблюдений, в августе на территории республики выпало всего 3 миллиметра осадков, что составило лишь 5 процентов от месячной нормы. «По предварительному прогнозу Чувашгидрометеоцентра, с 1 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха, и до конца недели ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 6-11 градусов», — уточнили в администрации.

Режим ЧС начинает действовать с 31 августа и до особого распоряжения. Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен в восьми районах Чувашии.

22 августа режим ЧС был введен на всей территории Рязанской области из-за лесных пожаров.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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