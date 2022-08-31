В Совфеде придумали ответ на изъятие у россиян наличности на финской границе
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В Совфеде придумали ответ на изъятие у россиян наличности на финской границе

В Совфеде придумали ответ на изъятие у россиян наличности на финской границе

Финские таможенники, изымающие наличные евро у возвращающихся в РФ туристов, "пошли  вразнос". Об этом в личном Telegram-канале заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор предположил, что в ответ на действия таможенной службы Финляндии Россия может пойти на "асимметричные меры". Так, Джабаров предложил при въезде в РФ насильственно конвертировать евро, принадлежащие иностранцам, в рубли.


"Ну, похоже, пошли вразнос. А, может быть, России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остается часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро. Все по-честному!" — написал Владимир Джабаров.

Накануне финские таможенники забрали почти 1400 евро у россиянина, возвращавшегося в РФ. Работники службы аргументировали свои действия запретом на провоз европейской валюты через границу с Россией. После обострения отношений с Москвой Хельсинки также ввел запрет на провоз предметов роскоши, а именно товаров стоимостью выше 300 евро за единицу. Исключения составляют смартфоны, компьютеры, бытовая техника, верхний ценовой порог которых составляет 750 евро.

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По материалам: uposters.ru

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