В Совфеде придумали ответ на изъятие у россиян наличности на финской границе

Вадим Карасев

Финские таможенники, изымающие наличные евро у возвращающихся в РФ туристов, "пошли вразнос". Об этом в личном Telegram-канале заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор предположил, что в ответ на действия таможенной службы Финляндии Россия может пойти на "асимметричные меры". Так, Джабаров предложил при въезде в РФ насильственно конвертировать евро, принадлежащие иностранцам, в рубли.

"Ну, похоже, пошли вразнос. А, может быть, России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остается часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро. Все по-честному!" — написал Владимир Джабаров.

Накануне финские таможенники забрали почти 1400 евро у россиянина, возвращавшегося в РФ. Работники службы аргументировали свои действия запретом на провоз европейской валюты через границу с Россией. После обострения отношений с Москвой Хельсинки также ввел запрет на провоз предметов роскоши, а именно товаров стоимостью выше 300 евро за единицу. Исключения составляют смартфоны, компьютеры, бытовая техника, верхний ценовой порог которых составляет 750 евро.