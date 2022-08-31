В США вспомнили о пророческих словах Трампа про Европу и Россию
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В США вспомнили о пророческих словах Трампа про Европу и Россию

В США вспомнили о пророческих словах Трампа про Европу и РоссиюВ США вспомнили о пророчествах Трампа о Европе и ее зависимости от России

Еще выступая на заседании ООН в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп предупреждал Европу, что она пожалеет о своей зависимости от российского газа. Об этих пророческих словах американского лидера вспомнил обозреватель Род Дреер в материале для издания The American Conservative (TAC).

«Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа? Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты», — написал он.

По словам Дреера, европейские лидеры поставили экономики своих стран на грань краха, не учтя зависимость от России в планах антироссийских санкций. Поэтому последствия подобных шагов, считает автор, «к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям».

Однако несмотря на рост цен на ресурсы, Евросоюзу все же удалось добиться целевых показателей по запасам газа на зиму на два месяца раньше, чем планировалось. Запасы топлива в регионе выросли до 80,17 процента. Этот объем на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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