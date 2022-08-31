В Украине раскрыли мошенническую схему с биткоин-инвестициями 

Нацполиция совместно с СБУ закрыла разветвленную сеть колл-центров, занимавшихся присвоением средств граждан Украины и стран ЕС под видом биржевой торговли криптовалютами, ценными бумагами, золотом и нефтью.

По информации ведомства, с помощью программного обеспечения злоумышленники подменяли свои номера телефонов на номера государственных банков. В дальнейшем они выманивали у граждан данные банковских карт.

"Организаторы схемы использовали предварительно созданные сайты и площадки по биржевой торговле криптовалютами, ценными бумагами, золотом и нефтью, гарантируя получение сверхприбылей в короткие сроки", — отметили в полиции.

Также участники группировки от имени так называемого «Сообщества криптовалютных брокеров» предлагали иностранным гражданам, ранее пострадавшим от аналогичного мошенничества, помощь в возврате украденных активов.

Жертвам высылали реквизиты для перевода «комиссии» на счета злоумышленников. После получения средств связь с «брокерами» прерывалась и выплаты не производились.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Продолжается следствие по фактам мошенничества и создания вредоносного ПО. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в феврале украинские киберполицейские совместно с правоохранителями Эстонии выявили подозреваемых в присвоении криптовалют под видом инвестиций в рынок ценных бумаг.