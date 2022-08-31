Ведущий «России 1» оценил политику Горбачева словами «хлебнули сполна»
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Ведущий «России 1» оценил политику Горбачева словами «хлебнули сполна»

Ведущий «России 1» оценил политику Горбачева словами «хлебнули сполна»Ведущий «России 1» Попов не согласился с мнением о том, что Горбачев дал СССР свободу

Ведущий шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» и депутат Госдумы Евгений Попов оценил политику бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, о смерти которого стало известно 30 августа. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Телеведущий рассказал, что его семья и друзья «хлебнули перестройки и 90-х сполна». «Горбачев, наверное, хотел как лучше, но случилось то, что случилось», — высказался Попов. Он также не согласился с мнением о том, что лидер СССР «дал свободу». «Оказалось, что такая свобода убивает. Причем по сей день. Всем нам эра Горбачева — прививка», — отметил он.

Ведущий также написал, что встречался с политиком дважды в жизни. «Впервые еще ребенком во Владивостоке. Он остановил свой ЗИЛ на перекрестке у Покровского парка, вышел и говорил с людьми», — вспомнил он. Вторая встреча с Горбачевым, по словам Попова, прошла в США, где он записывал с ним интервью. «Помню, помощник, несмотря на жару, попросил выключить в гостиничном номере кондиционер. Горбачев не любил кондиционеры», — добавил ведущий.

В заключение Попов выразил соболезнования родным и близким первого президента СССР.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой.

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По материалам: lenta.ru

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