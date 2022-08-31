Венгрия назвала неприемлемым проведение тренировочной миссии ВСУ на уровне ЕС
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Венгрия назвала неприемлемым проведение тренировочной миссии ВСУ на уровне ЕС

Венгрия назвала неприемлемым проведение тренировочной миссии ВСУ на уровне ЕСГлава МИД Венгрии Сийярто назвал неприемлемой тренировочную миссию ВСУ на уровне ЕС

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым проведение тренировочной миссии для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на уровне Евросоюза (ЕС), сообщает издание Politico, передает ТАСС.

«[Этот вопрос] следует отнести к национальной компетенции. Я думаю, что этого не следует делать на уровне ЕС», — заявил министр иностранных дел.

Ранее британский наемник Джош Гриффитс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернулся на родину и рассказал о своих ранениях, полученных при минометном обстреле и о том, как чуть не погиб в бою. Он отметил, что был награжден медалью когда находился в одной из украинских больниц. Сам наемник заявил, что не жалеет о своем решении отправится на Украину, отметив, что его отряд все еще находится там.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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