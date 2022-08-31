VK направит более 30 млн рублей на стипендии для одаренных студентов вузов РФ
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VK направит более 30 млн рублей на стипендии для одаренных студентов вузов РФ

VK направит более 30 млн рублей на стипендии для одаренных студентов вузов РФ

VK запустила стипендиальную программу для студентов российских вузов, заложив на эти цели только в 2022 году 30 млн рублей, сообщает пресс-служба площадки.

Об этом решении сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко в ходе Просветительского марафона Российского общества "Знание". В 2022 году бюджет программы составит порядка 30 млн рублей, а размер одной ежемесячной стипендии — 15 тыс. рублей.


Стипендиальная программа VK запущена, чтобы талантливые студенты могли сфокусироваться на обучении и достижении выдающихся академических результатов. На нее могут рассчитывать студенты первого курса профильных факультетов, поступившие в вузы по результатам олимпиад без экзаменов, а также студенты образовательных программ VK, показывающие хорошую и отличную успеваемость. Стипендию смогут получить совершеннолетние студенты технических специальностей из всех городов и вузов России.

Стипендиальная программа будет ежегодной. VK планирует увеличивать количество участников, объем поддержки и направлений.

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По материалам: uposters.ru

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