VK направит более 30 млн рублей на стипендии для одаренных студентов вузов РФ

Вадим Карасев

VK запустила стипендиальную программу для студентов российских вузов, заложив на эти цели только в 2022 году 30 млн рублей, сообщает пресс-служба площадки.

Об этом решении сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко в ходе Просветительского марафона Российского общества "Знание". В 2022 году бюджет программы составит порядка 30 млн рублей, а размер одной ежемесячной стипендии — 15 тыс. рублей.

Стипендиальная программа VK запущена, чтобы талантливые студенты могли сфокусироваться на обучении и достижении выдающихся академических результатов. На нее могут рассчитывать студенты первого курса профильных факультетов, поступившие в вузы по результатам олимпиад без экзаменов, а также студенты образовательных программ VK, показывающие хорошую и отличную успеваемость. Стипендию смогут получить совершеннолетние студенты технических специальностей из всех городов и вузов России.

Стипендиальная программа будет ежегодной. VK планирует увеличивать количество участников, объем поддержки и направлений.