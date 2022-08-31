Вкусные зеленые помидоры в маринаде: как их правильно приготовить

Зеленые маринованные помидоры – это довольно вкусная закуска на любом столе, особенно если она правильно приготовлена. Есть немалое количество различных рецептов, но мы расскажем о самом простом и лучшем среди всех остальных. Читайте далее, как закатать вкусные зеленые помидоры в волшебной заливке.

Рецепт зеленых помидоров в вкусной заливке

Эта невероятно вкусная и довольно простая в приготовлении закуска дополнит любой праздничный стол и не только. Чтобы ее приготовить понадобятся такие ингредиенты:

5 килограмм зеленых помидоров;

черный и душистый перец — по вкусу;

лавровый листик — по вкусу;

4 литра воды;

1 стакан сахара;

½ стакана соли;

250 миллиграмм столового уксуса.

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления заливки:

1 сладкий перец;

1 головку чеснока;

1 морковь;

1 острый перец.





Чтобы приготовить эту вкуснятину, необходимо:

Для начала промыть и просушить все банки. Далее все помидоры стоит тщательно перемыть и разложить по ранее приготовленным емкостям. Затем в каждую банку необходимо залить горячую воду, накрыть полотенцем и оставить на полчаса. Этот этап необходим, чтобы твердые помидоры стали более мягкими. Пока они пропариваются, можно заняться приготовлением заправки. Для этого необходимо в блендер засыпать острый и сладкий перец, морковку и чеснок, а потом все тщательно измельчить. Чтобы приготовить маринад, нужно в емкость с водой добавить соль и сахар, потом ее необходимо поставить на огонь и подождать, пока закипит. После этого стоит убавить огонь на самый минимум и влить уксус. Далее из каждой банки с помидорами следует слить всю воду, добавить лавровый лист и пару горошин душистого и черного перца. Потом в каждую емкость нужно влить ранее приготовленную заливку (2 чайные ложки) и залить горячим маринадом до самых краев. После чего каждую банку нужно обмотать полотенцем и оставить, чтобы помидоры настоялись. Спустя один месяц можно доставать и подавать на стол.