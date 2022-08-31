Вкусные зеленые помидоры в маринаде: как их правильно приготовить
Сегодня, 01:50
Зеленые маринованные помидоры – это довольно вкусная закуска на любом столе, особенно если она правильно приготовлена. Есть немалое количество различных рецептов, но мы расскажем о самом простом и лучшем среди всех остальных. Читайте далее, как закатать вкусные зеленые помидоры в волшебной заливке.
Рецепт зеленых помидоров в вкусной заливке
Эта невероятно вкусная и довольно простая в приготовлении закуска дополнит любой праздничный стол и не только. Чтобы ее приготовить понадобятся такие ингредиенты:
- 5 килограмм зеленых помидоров;
- черный и душистый перец — по вкусу;
- лавровый листик — по вкусу;
- 4 литра воды;
- 1 стакан сахара;
- ½ стакана соли;
- 250 миллиграмм столового уксуса.
Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления заливки:
- 1 сладкий перец;
- 1 головку чеснока;
- 1 морковь;
- 1 острый перец.
Чтобы приготовить эту вкуснятину, необходимо:Для начала промыть и просушить все банки. Далее все помидоры стоит тщательно перемыть и разложить по ранее приготовленным емкостям. Затем в каждую банку необходимо залить горячую воду, накрыть полотенцем и оставить на полчаса. Этот этап необходим, чтобы твердые помидоры стали более мягкими. Пока они пропариваются, можно заняться приготовлением заправки. Для этого необходимо в блендер засыпать острый и сладкий перец, морковку и чеснок, а потом все тщательно измельчить. Чтобы приготовить маринад, нужно в емкость с водой добавить соль и сахар, потом ее необходимо поставить на огонь и подождать, пока закипит. После этого стоит убавить огонь на самый минимум и влить уксус. Далее из каждой банки с помидорами следует слить всю воду, добавить лавровый лист и пару горошин душистого и черного перца. Потом в каждую емкость нужно влить ранее приготовленную заливку (2 чайные ложки) и залить горячим маринадом до самых краев. После чего каждую банку нужно обмотать полотенцем и оставить, чтобы помидоры настоялись. Спустя один месяц можно доставать и подавать на стол.
По материалам: rsute