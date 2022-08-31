Возможности компании Elastic Cloud

Вадим Карасев

Компания представлена в виде легко масштабируемого и конфигурируемого виртуального сервера. Предлагает виртуальное оборудование для любых сценариев.

Облачный провайдер предлагает услуги физическим лицам, владельцам фирм, крупных корпораций, руководителям государственных учреждений. В компании представлено более 60 серверов в облаке и платформа для ML-разработки. Консультацию проводят самые опытные сотрудники бесплатно.

Возможности продукта:

совместимость со многими компонентами;

доступность использования нескольких типов серверов; сброс пароля и кода в системе;

создание программного архитектурного шаблона ECS из сохраненного каталога образов;

изменение спецификации без непосредственного пересоздания ECS;

одновременная поддержка нескольких интерфейсов в сети;

выделение подсети;

уровень доступности сервиса – 100 %;

группы безопасности и межсетевой экран.

Преимущества облачного сервера:

надежная комплексная защита, обеспечивающая безопасность;

широкий выбор конфигураций. Большое разнообразие образов ECS, а также спецификаций;

конкурентные преимущества. Это заслуга передовых технологий виртуализации и возможности корпоративных вычислений с задействованием современного оснащения;

удобство и гибкость применения. Несколько вариантов управления ECS, консоль регулирования, удаленный доступ, а также API-интерфейсы;

высокая производительность;

надежные данные. Постоянное стабильное облачное хранилище, гарантированная доступность, очень высокая пропускная способность;

бесперебойный сетевой доступ. Скоростные, стабильные и абсолютно безопасные выделенные каналы для сетевой передачи данных;

возможность мониторинга в любом реальном времени. Достаточно понятная платформа для наблюдения за аварийными сигналами с возможностью оперативных уведомлений;

выставление счетов после работы.

Процедура использования сервера

Сначала выбирают сценарий из следующих вариантов: работа с определенными базами данных, профессиональная разработка сайтов с возможностью тестирования. Рекомендуется воспользоваться уже готовым решением. Оно заключается в задействовании виртуального сервера, обеспечивающего необходимый баланс памяти и передовые вычислительные ресурсы. Данный тип ECS идеально подходит для приложений, адаптированных к средним нагрузкам. Он полностью соответствует требованиям конкретному облачному сервису производственных предприятий, а также частных лиц.