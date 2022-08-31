Возможности компании Elastic Cloud
Компания представлена в виде легко масштабируемого и конфигурируемого виртуального сервера. Предлагает виртуальное оборудование для любых сценариев.
Облачный провайдер предлагает услуги физическим лицам, владельцам фирм, крупных корпораций, руководителям государственных учреждений. В компании представлено более 60 серверов в облаке и платформа для ML-разработки. Консультацию проводят самые опытные сотрудники бесплатно.
Возможности продукта:
- совместимость со многими компонентами;
- доступность использования нескольких типов серверов; сброс пароля и кода в системе;
- создание программного архитектурного шаблона ECS из сохраненного каталога образов;
- изменение спецификации без непосредственного пересоздания ECS;
- одновременная поддержка нескольких интерфейсов в сети;
- выделение подсети;
- уровень доступности сервиса – 100 %;
- группы безопасности и межсетевой экран.
Преимущества облачного сервера:
- надежная комплексная защита, обеспечивающая безопасность;
- широкий выбор конфигураций. Большое разнообразие образов ECS, а также спецификаций;
- конкурентные преимущества. Это заслуга передовых технологий виртуализации и возможности корпоративных вычислений с задействованием современного оснащения;
- удобство и гибкость применения. Несколько вариантов управления ECS, консоль регулирования, удаленный доступ, а также API-интерфейсы;
- высокая производительность;
- надежные данные. Постоянное стабильное облачное хранилище, гарантированная доступность, очень высокая пропускная способность;
- бесперебойный сетевой доступ. Скоростные, стабильные и абсолютно безопасные выделенные каналы для сетевой передачи данных;
- возможность мониторинга в любом реальном времени. Достаточно понятная платформа для наблюдения за аварийными сигналами с возможностью оперативных уведомлений;
- выставление счетов после работы.
Процедура использования сервера
Сначала выбирают сценарий из следующих вариантов: работа с определенными базами данных, профессиональная разработка сайтов с возможностью тестирования. Рекомендуется воспользоваться уже готовым решением. Оно заключается в задействовании виртуального сервера, обеспечивающего необходимый баланс памяти и передовые вычислительные ресурсы. Данный тип ECS идеально подходит для приложений, адаптированных к средним нагрузкам. Он полностью соответствует требованиям конкретному облачному сервису производственных предприятий, а также частных лиц.