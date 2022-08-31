Впервые за всю историю конкурса «Мисс Англия» участница отказалась от макияжа, но всё равно прошла в финал

В Англии в очередной раз проходит ежегодный конкурс красоты «Мисс Англия». Но в этот раз он привлёк к себе гораздо больше внимания, чем обычно. А всё потому, что впервые за 94 года существования конкурса «Мисс Англия» одна из конкурсанток отказалась использовать макияж. Да, полностью. Да, не использует даже совсем чуть-чуть! Это настолько впечатлило жюри, что они поставили девушке высокие оценки, позволившие смелой красавице попасть в финал конкурса. Сам же финал должен состояться 17 октября 2022 года. Ну а что это за девушка, мы расскажем вам ниже.

Прекрасные участницы конкурса «Мисс Англия»

Но среди них затаилась некая Мелисса Рауф, решившая сломать стереотипы всех конкурсов красоты вместе взятых, и отказавшаяся использовать макияж.

Да и зачем красавице косметика, если выглядит она потрясающе!

О самой Мелиссе не так много и известно: девушке 20 лет, и она студентка лондонского Кингс-колледжа, обучается на политологическом факультете. Вот, собственно и всё.

Мелисса пропагандирует естественную красоту

Все девушки красивы по-своему, и я такая, какая я есть. Когда человеку комфортно самому с собой, он не обязан покрывать своё лицо макияжем. Ну а наши недостатки делают нас уникальными индивидуумами.

Когда Мелисса вышла на сцену без макияжа, члены жюри дружно восторженно вздохнули

Ведь впервые в истории конкурса одна из участниц решалась на такой смелый шаг — предстать перед жюри без макияжа, явив миру свою естественную красоту!

Благодаря смелости и своей привлекательности девушка прошла в финал конкурса

Мелисса Рауф утверждает, что в самом финале она так же не будет прибегать к косметическим уловкам

Собственно, он ей и ни к чему, ведь природа так щедро одарила её!

Девушка надеется, что этот её шаг вдохновит многих женщин

Мелисса рассказала, что в юности она так же, как и многие, увлекалась декоративной косметикой

Сейчас же она хотела бы показать юным красавицам, что совсем не обязательно пользоваться макияжем, ведь каждая из них и так хороша собой.

В соцсетях Мелиссы можно найти несколько снимков из прошлой, макияжной жизни

И стоит отметить, что она прекрасна в каждом своём проявлении

Интересно, сможет ли Мелисса Рауф занять первое место в конкурсе «Мисс Англия»?