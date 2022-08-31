За трилогию Hitman в Game Pass студия IO Interactive получила серьезные деньги
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За трилогию Hitman в Game Pass студия IO Interactive получила серьезные деньги

За трилогию Hitman в Game Pass студия IO Interactive получила серьезные деньги


Microsoft и игровые студии не раскрывают финансовую часть сделок по добавлению игр в подписку Game Pass. Но, как неоднократно говорили издатели и разработчики, команда Xbox предлагает довольно высокие суммы, если она заинтересована в проекте. Например, некоторые небольшие студии говорили, что у них получалось полностью покрыть разработку проекта на деньги со сделки по Game Pass, а недавно стало известно, что за добавление Cooking Simulator в подписку Microsoft заплатила $600,000, что стало 22% годового дохода компании B ig Cheese.

В отчете студии IO Interactive за минувший финансовый год тоже есть информация о сделке c Microsoft по подписке Game Pass. В начале этого года в подписку Game Pass добавили трилогию Hitman (она все еще доступна в сервисе). Согласно отчету IO Interactive, за эту сделку студия получила серьезные деньги: «Выручка за год составила 538 млн датских крон (~72,4 млн долларов), +7% год к году, превысив ожидания менеджмента более чем в 2 раза — это было достигнуто, в основном, благодаря сделке с Game Pass».

В том же отчете студия отмечает, что сделка с Game Pass принесла деньги не только в виде прямой выплаты со стороны Microsoft, но и за счет внутриигровых покупок в Hitman со стороны пользователей подписки, которые заинтересовались проектом.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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