Захарова назвала провокацией проход кораблей ВМC США в Тайваньском проливе
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Захарова назвала провокацией проход кораблей ВМC США в Тайваньском проливе

Захарова назвала провокацией проход кораблей ВМC США в Тайваньском проливеМария Захарова назвала провокацией проход военных кораблей США в Тайваньском проливе

Россия расценивает проход кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Тайваньском проливе как провокацию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляции доступна на YouTube-канале министерства.

«Мы рассматриваем проход 28 августа двух кораблей ВМФ США по акватории Тайваньского пролива именно как новую провокацию, как часть цепочки провокаций, направленных на всестороннее сдерживание Пекина, оказания на него дополнительного давления и дестабилизацию ситуации в регионе в целом», — сказала дипломат.

По ее словам, действия Вашингтона не способствуют укреплению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а «наоборот, делают обстановку более сложной и непредсказуемой».

В воскресенье, 28 августа, стало известно о том, что два корабля ВМС США совершили проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В ответ на это ВС Китая были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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