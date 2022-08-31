Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»

Вадим Карасев

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия никогда не была нацелена на «раскол» Европы

Россия никогда не была нацелена на раскол Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы не нацелены на раскол [Европы]. Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения», — подчеркнула дипломат.

Захарова сравнила членов Европейского союза (ЕС) с персонажами картины художника Питера Брейгеля «Слепцы». «Они едины. Никто из этой группы слепцов, которых ведут к обрыву, не высказывает сомнений, возражений, не задает вопросы, не протестует. Они всей группой идут к обрыву», — отметила она.

Ранее Захарова прокомментировала ситуацию на Запорожской АЭС и назвала постоянные обстрелы Киевом ядерного объекта деструктивными, опасными и самоубийственными.