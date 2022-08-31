Жилет, джемпер, кардиган: 8 модных вещей, чтобы утеплиться, если осень застала врасплох

Вадим Карасев

Синоптики пообещали, что климатическая осень в этом году не будет отставать от календарной. Жара уже во многих регионах сменилась холодными ветрами, так что самое время экстренно утепляться. В трикотаж уже постепенно переодеваются и звезды, а Джиджи Хадид подсуетилась перед осенью и запускает бренд трикотажной одежды. В ожидании ее первой коллекции изучаем вместе с редактором моды Надей Бесчетниковой, во что можно кутаться уже сейчас.





Наталья ДавыдоваДжиджи Хадид

1.Двусторонний жилет с вышивкой Mirstores

Цена: 15 990 руб.

Фактурные свитера Mirstores крупной вязки давно хорошо знакомы всем модникам. Но у бренда есть не только базовая, но и креативная линейка ручной вязки. Этот жилет вдохновлен работами художницы по текстилю Сони Делоне, которая в начале XX века покрывала ткани конструктивистскими орнаментами из полосок, ромбов, кругов и цветов.





Mirstores

2.Кардиган Sl1p

Цена: 18 900 руб.

Клетка — классический принт для осени. Если нарушать эту модную традицию вы не хотите, то присмотритесь к этому кардигану из смеси шерсти и акрила, который отлично будет сочетаться с еще одним обязательным осенним предметом гардероба — тренчем.





Sl1p

3.Свитер Vereja

Цена: 43 000 руб.

Бренд вязаных вручную вещей, основанный стилистом Игорем Андреевым, перевернул наше представление о трикотаже как о безликой базе. Для повседневного гардероба тут, пожалуй, подойдет не каждый свитер, но зато точно каждый сделает образ особенным.





Vereja

4.Кардиган укороченный Charmstore

Цена: 7 400 руб.

Инстаграмный* кардиган можно найти у бренда Charmstore — специально для всех, кто побаивается того, что эта вещь может смотреться старомодно. Свободный силуэт, укороченный крой и актуальный лавандовый оттенок разрушают этот стереотип. Носить его можно как с платьем, так и с брюками с завышенной талией.





Charmstore

5.Свитер Yallo

Цена: 15 000 pуб.

Вам близка несколько наивная стилистика свитеров, которые в своих брендах делают падчерица Камалы Харрис Элла Эмхоф или спортсмен Том Дейли? Тогда обратите внимание на марку Yallo. Свободный свитер из разноцветной пряжи с цветами-аппликациями выглядит так, будто его вам связала любимая бабушка.





Yallo

6.Облегающий джемпер Lime

Цена: 4 999 руб.

Облегающий джемпер в рубчик — полезное приобретение для базового осеннего гардероба (и, как мы видели выше, Наталья Давыдова таким уже обзавелась). Он подойдет к классическому стилю, и не придется ломать голову, что надеть в офис, — комбинируйте его с юбкой-карандаш или брюками. При этом на такой базовый джемпер можно положиться, и когда захочется модных экспериментов или более неформального образа. Например, он отлично будет смотреться с модными в этом сезоне брюками-карго, бомбером или просто яркими джинсами.





Lime

7.Кроп-жилетка Feelz

Цена: 5 780 руб.

Укороченные дутые жилетки стали хитом еще прошлой зимой, но звучать он будет и в этом сезоне. Для первых дней осени, когда уже похолодало, но для пальто еще рано, эта вещь подходит как нельзя лучше. Особенно уместно она смотрится с худи и джоггерами, так что ей легко дополнить фирменный образ выходного дня. Но это если идти по протоптанной дорожке. Такой жилет также можно комбинировать с водолазкой и брюками с завышенной талией или макси-юбкой и использовать в качестве дополнительного утеплителя под тренч оверсайз.





Feelz

8.Рубашка из мягкого трикотажа UNiiZE

Цена: 7 990 руб.

Клетчатые шерстяные рубашки, которые носили абсолютно все в качестве курток пару сезонов назад, уже приелись, но отказываться от такой практичной вещи в сезон ветров все-таки недальновидно. Альтернативной может стать однотонная рубашка из мягкого трикотажа.





UNiiZEНадя Бесчетникова