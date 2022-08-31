Журналист обматерил Ксению Собчак за ее грехи

Ведущая и журналистка Ксения Собчак разозлила Шахназарова. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» негативно отозвался к телеведущей Ксении Собчак. «Сволочь вы, Ксения. Сволочь эта та, которая гонит таксиста в аэропорт, а потом гибнут люди. Она бегает потом по дружкам и пытается себя отмазать. Сволочь эта та, которая благодаря родителям добилась чего-то, но говорит, что все сделала сама», сказал Михаил Шахназаров.На этом Шахназаров не успокоился. «Сволочь эта та, которая ненавидит Россию, но за бабки выставляет свою кандидатуру на пост кандидата в президенты РФ. Сволочь эта та, которая бухой танцует на фоне православного храма, потом в кокошнике бегает и орет: «За Русь — усрусь!» Вот это настоящая сволочь», — заявил Шахназаров. Напомним, что Шахназаров регулярно негативно высказывается о Собчак. Он неравнодушен к ее личности.