Журналист обматерил Ксению Собчак за ее грехи
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Журналист обматерил Ксению Собчак за ее грехи

Журналист обматерил Ксению Собчак за ее грехи
Ведущая и журналистка Ксения Собчак разозлила Шахназарова. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» негативно отозвался к телеведущей Ксении Собчак. «Сволочь вы, Ксения. Сволочь эта та, которая гонит таксиста в аэропорт, а потом гибнут люди. Она бегает потом по дружкам и пытается себя отмазать. Сволочь эта та, которая благодаря родителям добилась чего-то, но говорит, что все сделала сама», сказал Михаил Шахназаров.
На этом Шахназаров не успокоился. «Сволочь эта та, которая ненавидит Россию, но за бабки выставляет свою кандидатуру на пост кандидата в президенты РФ. Сволочь эта та, которая бухой танцует на фоне православного храма, потом в кокошнике бегает и орет: «За Русь — усрусь!» Вот это настоящая сволочь», — заявил Шахназаров. Напомним, что Шахназаров регулярно негативно высказывается о Собчак. Он неравнодушен к ее личности.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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