Звезда победившего в Каннах фильма "Треугольник печали" Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет

Вадим Карасев

В возрасте 32 лет умерла актриса Чарлби Дин, звезда фильма "Треугольник печали", который получил Золотую пальмовую ветвь на 75-м Каннском кинофестивале в 2022 году. По информации Deadline, Дин скончалась от внезапной болезни в больнице в Нью-Йорке.





Афиша фильма "Треугольник печали"

Роль в фильме Рубена Остлунда стала самой заметной работой Дин в большом кино. Она также снималась в сериале "Спад" и экранизации комиксов DC "Черная молния".

Родившаяся в Кейптауне Дин с шести лет начала работать моделью. С ранних лет ее талант был замечен агентами, и она много снималась, поэтому обучалась на дому. Позднее Чарлби также брала уроки актерского мастерства в театральном училище.





Чарлби Дин





Надя Бесчетникова