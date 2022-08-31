Звезда победившего в Каннах фильма "Треугольник печали" Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет
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Звезда победившего в Каннах фильма "Треугольник печали" Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет

Звезда победившего в Каннах фильма "Треугольник печали" Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет

В возрасте 32 лет умерла актриса Чарлби Дин, звезда фильма "Треугольник печали", который получил Золотую пальмовую ветвь на 75-м Каннском кинофестивале в 2022 году. По информации Deadline, Дин скончалась от внезапной болезни в больнице в Нью-Йорке.


Афиша фильма "Треугольник печали"

Роль в фильме Рубена Остлунда стала самой заметной работой Дин в большом кино. Она также снималась в сериале "Спад" и экранизации комиксов DC "Черная молния".

Родившаяся в Кейптауне Дин с шести лет начала работать моделью. С ранних лет ее талант был замечен агентами, и она много снималась, поэтому обучалась на дому. Позднее Чарлби также брала уроки актерского мастерства в театральном училище.


Чарлби Дин



Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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