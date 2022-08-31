Звезда «Уральских пельменей» отказался считать свои шутки несмешными

Вадим Карасев

Участник «Уральских пельменей» Сергей Ершов отказался считать свои шутки несмешными

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» отказался считать свои шутки несмешными, ответив коллеге Вячеславу Мясникову на критику юмора коллектива. Его слова передает KP.RU.

Юморист рассказал, что никак не отреагировал на слова Мясникова о том, что номера команды ухудшились из-за того, что шутки в них стали несмешными. «Возможно, он свое творчество имел в виду», — поиронизировал артист. Ершов также добавил, что не обсуждал этот вопрос с коллегой, так как посчитал, что он был честен и высказал свое мнение.

«Я не считаю свои номера и номера шоу несмешными. Знаете, у кого-то может сработать тот фактор, что сейчас юмора стало очень много», — предположил звезда «Уральских пельменей».

Ранее юморист Вячеслав Мясников заявил, что несмешные, по мнению зрителей, номера начали появляться в «Уральских пельменях» из-за того, что творческое объединение исчерпало идеи для юмора и начало повторять одни и те же темы. Как отметил артист, он сталкивался с высказываниями зрителей о том, что «шоу стало не то», и о том, что выступления «Уральских пельменей» перестали быть смешными. Мясников отчасти согласился с мнением этих зрителей. Он объяснил причины тем, что шоу выходит на телевидении уже более десяти лет.