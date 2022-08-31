Звездные примеры причесок, которые идеально подходят для праздничной линейки 1 сентября 2022 года
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Звездные примеры причесок, которые идеально подходят для праздничной линейки 1 сентября 2022 года

Звездные примеры причесок, которые идеально подходят для праздничной линейки 1 сентября 2022 года

Уже не за горами празднование Дня знаний. Поэтому уже сейчас стоит задуматься о том, какую прическу выбрать для девочки. Справиться с этой задачей помогут героини известных сериалов и поп-певицы.


Заплетенная на один бок коса

Одной из самых простых причесок, которая не требует особых навыков и идеально подходит к празднику 1 сентября, является коса на один бок. Для такой прически стоит сделать косой пробор, при этом основной объем должен остаться у прикорневой зоны. После этого нужно заплести обычную косу на один бок, какой конкретно, не имеет значения и зависит от личных предпочтений.

Главной особенностью такой прически есть то, что она подойдет для волос любой густоты. Более того, даже обладательницы самых редких волос, с помощью небрежной косы, могут создать эффект пышной шевелюры.


Греческая прическа

В этом году в моду возвращаются прически в греческом стиле, все же, она уже будет несколько видоизмененной. Основная новизна заключается в небрежной укладке. Украсить такую прическу можно с помощью цветов в волосах или стильных заколок.

Распущенные волосы

Для многих эта прическа может показаться очень простой, все же, если она будет сделана на длинных волосах, и они будут собраны в хвост, который будет перетянут прядями, то такая прическа будет выглядеть очень эффектно. Главное чтобы с нее не получилась обычная гулька.


Плетение

Фаворитом этого сезона является прическа плетение. И, несмотря на то, что она выглядит довольно-таки скромно, все же, креативней прически не найти. Более того, как показало время, плетение никогда не выходит из моды.

Косы с аксессуарами

Если обычное плетение кажется банальным, ее можно украсить с помощью необычных аксессуаров. Такая прическа будет прекрасно смотреться как на естественных волосах, так и на крашенных.

Естественный пучок

Небрежный пучок, будет очень популярным в этом сезоне. Все же, очень важно не перейти грань между легкой небрежностью и огромными петухами.

Высокий хвост

Несмотря на то, что данная прическа смотрится довольно-таки агрессивно, все же, она идеально подходит для любого торжественного мероприятия.

Косички на длинных волосах

Для тех, кто любит сидеть сразу на двух стульях, модельеры предлагают сделать прическу косички на длинных волосах. С ее помощью можно показать всю красоту волос и сделать акцент на маленьких косичках на макушке.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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