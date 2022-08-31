Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на подростков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на подростков

Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на подростковПорноактеры в открытом письме призвали создателей фильмов повысить возраст съемок в порно

Бывшие порноактеры направили открытое письмо создателям фильмов для взрослых с призывом прекратить охотиться на подростков. В документе, который опубликовала в Twitter корреспондент интернет-издания The Daily Wire Мэри Маргарет Олохан, звезды порно заявили, что порноиндустрия травмирует молодых людей и разрушает их жизни.

«Мы, бывшие порноактеры, призываем продюсеров, режиссеров и агентов прекратить вербовать подростков в порно. Съемки в фильмах для взрослых могут иметь последствия, которые будут влиять на человека на протяжении всей его жизни», — говорится в открытом письме к представителям порноиндустрии.

Авторы документа добавили, что порно разрушило жизни многих актеров, и предложили повысить возраст, с которого можно сниматься в фильмах для взрослых, с 18 лет до 21 года.

По мнению авторов письма, перед съемками в порно молодых людей принуждают подписывать согласия, хотя на самом деле они не имеют ни малейшего представления о том, на что они соглашаются. При этом тот факт, что фото и видео со съемок остаются в интернете, делает травму, которую получили порноактеры, более болезненной. Как подчеркнули в документе, молодые девушки-порноактрисы часто страдают от проблем с наркотиками и алкоголем. Кроме того, в этой среде широко распространены самоубийства и ранняя смертность.

«Мы устали от того, что нас пережевывает и выплевывает индустрия, которая наживается на уязвимости молодежи. С нас хватит. Съемки подростков в порно — это эксплуатация, которая глубоко травмирует молодых людей и разрушает их жизни», — заключили авторы письма.

Открытое письмо подписали 20 бывших порноактеров и порноактрис из США и Великобритании. Среди них Бритни Де Ла Мора, Флик Шагвелл, Фелисити Фелине, Джерси Джаксин, Джошуа Брум и другие.

В сентябре 2021 года несколько сотрудников секс-индустрии заявили, что почувствовали эмоциональное выгорание после начала пандемии коронавируса. Многие из них начали работать онлайн, однако даже такой вид деятельности оказался для них непростым.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии
В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии
Иосиф Пригожин заявил о продажности Валерия Меладзе
Иосиф Пригожин заявил о продажности Валерия Меладзе
Приятные сюрпризы для Девы и заветное желание Весов: гороскоп от Анжелы Перл на сентябрь 2022 года
Приятные сюрпризы для Девы и заветное желание Весов: гороскоп от
Ксения Бородина удивилась ценам на отечественные марки одежды
Ксения Бородина удивилась ценам на отечественные марки одежды
«Газпром» признал невозможность ремонта турбины «Северного потока»
«Газпром» признал невозможность ремонта турбины «Северного потока»
Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на подростков
Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на
VK направит более 30 млн рублей на стипендии для одаренных студентов вузов РФ
VK направит более 30 млн рублей на стипендии для одаренных студентов
Жилет, джемпер, кардиган: 8 модных вещей, чтобы утеплиться, если осень застала врасплох
Жилет, джемпер, кардиган: 8 модных вещей, чтобы утеплиться, если
COO Pantera Capital покинул компанию спустя два месяца после начала работы
COO Pantera Capital покинул компанию спустя два месяца после начала
Масштабная игра Project Dragon от IO Interactive и Xbox выйдет не раньше 2025 года
Масштабная игра Project Dragon от IO Interactive и Xbox выйдет не
Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
В Украине раскрыли мошенническую схему с биткоин-инвестициями 
В Украине раскрыли мошенническую схему с биткоин-инвестициями

Топ на сегодня

Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские
Муж Нюши высказался о большой разнице в возрасте с женой
Муж Нюши высказался о большой разнице в возрасте с женой
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов

Еще по теме

Порноактеры рассказали о процессе съемок во время карантина
Порнозвезды начали устраивать порно-конференции из-за коронавируса
Коронавирус поставил порно под угрозу
Священники призвали расправиться с порно