15 знаменитостей, которые нарядились другими известными людьми, интересно переосмыслив их фирменные образы
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15 знаменитостей, которые нарядились другими известными людьми, интересно переосмыслив их фирменные образы

15 знаменитостей, которые нарядились другими известными людьми, интересно переосмыслив их фирменные образы

Кто лучше знаменитостей смыслит в преображениях и переодеваниях? Конечно, им это удаётся без особых проблем, ведь в их арсенале есть множество вспомогательных средств и вещей, среди которых профессиональный макияж, море аксессуаров и подходящей одежды. По этой причине их образы получаются настолько точными и яркими. Предлагаем вам взглянуть на знаменитостей, которые задействовали свою фантазию и перевоплотились в других популярных людей и персонажей. Стоит сказать, что их эксперименты удались на славу, получилось очень реалистично.

Королева Елизавета и принц Филипп в исполнении Джона Ледженда и Крисси Тейген

Образ Арианы Гранде отлично подходит Кортни Кардашьян

Билли Айлиш вдохновила Нину Добрев на создание отличного образа

Джессики Рэббит и Эшли Грэм — почти одно лицо

Образ Дуэйна «Скалы» Джонсона в исполнении Кевина Харта

Утончённые Мэрилин Монро и Кайли Дженнер

Семейство Кардашьян — мастера перевоплощений. Каждый год они эпатируют публику своими нарядами на Хэллоуине и других звёздных мероприятиях.

Американский телеведущий Райн Сикрест появился на вечеринке в образе дизайнера Карла Лагерфельда

В саму Бейонсе нарядилась актриса и модель Мэддисон Петтис

Мортиша и Гомес Аддамс, скопированные Джо Джонас и Софи Тёрнер

Образы Мэри-Кейт и Эшли Олсен, созданные Нилом Патриком Харрисом и Дэвидом Бартка

Бритни Спирс и Хейли Бибер

Хейли к лицу красный цвет. Благодаря целостности образа, её почти невозможно отличить от реальной Бритни.

Сид Вишес, Нэнси Спанджен и Кортни Кардашьян, Трэвис Баркер

Сонни и Шер вдохновили на создание костюмов Ким Кардашьян и Джонатана Чебана

Здесь вы можете взглянуть на знаменитостей, которые серьёзно изменились после нулевых. Трансформации получились настолько весомыми, что их стоит обязательно оценить.

# Интересное
По материалам: twizz

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