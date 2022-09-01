16 забавных объявлений, которые пользу, может, и не принесут, а вот улыбку вызовут точно
Сегодня, 20:25
Создание объявлений — искусство тонкое. Нужно ведь и информацию донести, и сделать так, чтобы на него внимание обратили, а то вон их сколько бывает, все читать устанешь. Но в нашем сегодняшнем посте мы решили собрать объявления, которые определённо стоит прочитать. Полезного из них вы, возможно, ничего не узнаете, но посмеяться получится точно.
Когда сломалась микроволновка
Когда очень веришь в людей
Какие наблюдательные!
Настоящий экстрасенс
Небольшое уточнение про эффект бумеранга от уборщицы
Креативненько
Первые строчки — слова песни группы Flёur «Тёплые коты».
Эскалатор-лестница
Логично
Вот такое вот литцо
Жизнь настолько сурова, что драться нужно даже с бачком
Слышь, извинения давай!
Направо пойдёшь — регистратуру найдёшь, налево пойдёшь — регистратуру найдёшь
З — забота
Лучший метод на все времена
Вот во что вы превратили объявление, когда наклеили на него другое!
Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда создатели надписей совсем не подумали о том, как это всё будет читаться.
Выход всегда есть!
А здесь мы собрали случаи, когда люди видели рифмы буквально на каждом углу. И в объявлениях тоже!
По материалам: twizz