16 забавных объявлений, которые пользу, может, и не принесут, а вот улыбку вызовут точно
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16 забавных объявлений, которые пользу, может, и не принесут, а вот улыбку вызовут точно

16 забавных объявлений, которые пользу, может, и не принесут, а вот улыбку вызовут точно

Создание объявлений — искусство тонкое. Нужно ведь и информацию донести, и сделать так, чтобы на него внимание обратили, а то вон их сколько бывает, все читать устанешь. Но в нашем сегодняшнем посте мы решили собрать объявления, которые определённо стоит прочитать. Полезного из них вы, возможно, ничего не узнаете, но посмеяться получится точно.

Когда сломалась микроволновка

Когда очень веришь в людей

Какие наблюдательные!

Настоящий экстрасенс

Небольшое уточнение про эффект бумеранга от уборщицы

Креативненько

Первые строчки — слова песни группы Flёur «Тёплые коты».

Эскалатор-лестница

Логично

Вот такое вот литцо

Жизнь настолько сурова, что драться нужно даже с бачком

Слышь, извинения давай!

Направо пойдёшь — регистратуру найдёшь, налево пойдёшь — регистратуру найдёшь

З — забота

Лучший метод на все времена

Вот во что вы превратили объявление, когда наклеили на него другое!

Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда создатели надписей совсем не подумали о том, как это всё будет читаться.

Выход всегда есть!

А здесь мы собрали случаи, когда люди видели рифмы буквально на каждом углу. И в объявлениях тоже!


# Интересное
По материалам: twizz

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