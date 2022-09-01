17 таинственных предметов, разгадать реальное предназначение которых без подсказки практически нереально

Думаете, что в этом мире уже ничего не может вас удивить? Вы крупно ошибаетесь. Море неизведанных вещей скрывается на каждом шагу, и даже в вашем собственном доме. В подборке, представленной ниже, мы поделились необычными находками, которые сбили людей с толку. У них не получилось понять, для каких целей нужно использовать эти штуки и как правильно их идентифицировать. Незнайки обратились за помощью к интернет-знатокам, которые с радостью согласились им помочь провести маленькое, но очень увлекательное расследование.

Похоже на машину для пыток

Ответ: На самом деле это обычная плойка для волос.

Возможно, это какое-то приспособление для ремонта?

Ответ: Зажигалка для кухонной газовой плиты.

Напоминает музыкальный инструмент

Ответ: Устройство для пошива чулок.

Скорее всего, это компас, который с легкостью приведёт вас к сокровищам

Ответ: Это круговая логарифмическая линейка.

Эта странная штука была куплена на распродаже

Ответ: Это страшное на первый взгляд устройство необходимо для того, чтобы брать лёд.

Металлический блок на ручке. Что это?

Ответ: Алюминиевый ручной утюг.

Крошечная штука, похожая на серьгу

Ответ: Носовая манжета. Создаёт иллюзию пирсинга.

Что это может быть?

Ответ: Это кран из старой деревянной бочки.

Старая фотокамера или что это?

Ответ: Сигнальный армейский фонарь.

Штука была куплена у женщины, которая много путешествовала. Есть идеи?

Ответ: Карманные солнечные часы.

Медный наконечник с пластиковым конусом

Ответ: Миниатюрная ваза для авто.

Что это за инструмент? Даже торговцы антиквариатом не смогли разобраться с его предназначением

Ответ: Инструмент для растяжки ковров.

Неужели это какая-то разновидность венчика для взбивания?

Ответ: Приспособление используется, чтобы отделить желток от белка. Однако его можно применять и для взбивания.

Интересная лампа. Греется быстро, но почти не светит

Ответ: Рефлектор Минина, предназначен для прогревания

Похоже на ложку, но закрывается сверху

Ответ: Это старый подогреватель для напитков.

Медный контейнер с отверстиями на крышке. Найден на дворовой распродаже во Франции. Есть догадки?

Ответ: Это подставка для цветов.

Маленькая клетка со сферами

Ответ: Шейкер, который находится внутри блендера.

Куча странных пластиковых штучек, которые были обнаружены на пляже

Ответ: Аквариумные фильтры.