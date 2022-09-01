17 таинственных предметов, разгадать реальное предназначение которых без подсказки практически нереально
Думаете, что в этом мире уже ничего не может вас удивить? Вы крупно ошибаетесь. Море неизведанных вещей скрывается на каждом шагу, и даже в вашем собственном доме. В подборке, представленной ниже, мы поделились необычными находками, которые сбили людей с толку. У них не получилось понять, для каких целей нужно использовать эти штуки и как правильно их идентифицировать. Незнайки обратились за помощью к интернет-знатокам, которые с радостью согласились им помочь провести маленькое, но очень увлекательное расследование.
Похоже на машину для пыток
Ответ: На самом деле это обычная плойка для волос.
Возможно, это какое-то приспособление для ремонта?
Ответ: Зажигалка для кухонной газовой плиты.
Напоминает музыкальный инструмент
Ответ: Устройство для пошива чулок.
Скорее всего, это компас, который с легкостью приведёт вас к сокровищам
Ответ: Это круговая логарифмическая линейка.
Эта странная штука была куплена на распродаже
Ответ: Это страшное на первый взгляд устройство необходимо для того, чтобы брать лёд.
Металлический блок на ручке. Что это?
Ответ: Алюминиевый ручной утюг.
Крошечная штука, похожая на серьгу
Ответ: Носовая манжета. Создаёт иллюзию пирсинга.
Что это может быть?
Ответ: Это кран из старой деревянной бочки.
Старая фотокамера или что это?
Ответ: Сигнальный армейский фонарь.
Штука была куплена у женщины, которая много путешествовала. Есть идеи?
Ответ: Карманные солнечные часы.
Медный наконечник с пластиковым конусом
Ответ: Миниатюрная ваза для авто.
Что это за инструмент? Даже торговцы антиквариатом не смогли разобраться с его предназначением
Ответ: Инструмент для растяжки ковров.
Неужели это какая-то разновидность венчика для взбивания?
Ответ: Приспособление используется, чтобы отделить желток от белка. Однако его можно применять и для взбивания.
Интересная лампа. Греется быстро, но почти не светит
Ответ: Рефлектор Минина, предназначен для прогревания
Похоже на ложку, но закрывается сверху
Ответ: Это старый подогреватель для напитков.
Медный контейнер с отверстиями на крышке. Найден на дворовой распродаже во Франции. Есть догадки?
Ответ: Это подставка для цветов.
Маленькая клетка со сферами
Ответ: Шейкер, который находится внутри блендера.
Куча странных пластиковых штучек, которые были обнаружены на пляже
Ответ: Аквариумные фильтры.