18 работ художника, который пошёл на эксперимент, заменив героев картин на персонажей диснеевских мультиков
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18 работ художника, который пошёл на эксперимент, заменив героев картин на персонажей диснеевских мультиков

18 работ художника, который пошёл на эксперимент, заменив героев картин на персонажей диснеевских мультиков

Однажды испанский художник по имени Карлос Громо столкнулся с тем, что люди не знают многих картин, даже известных. Проблема не на шутку взволновала творца, и он решил исправить это недоразумение. Карлос попробовал изобразить новые версии известных картин, заменив их персонажей на мультипликационных героев. Так в его работах встречаются Спящая Красавица, Русалочка, Белоснежка, Золушка и многие другие. Обновлённые картины ожидаемо сделали своё дело и привлекли внимание людей, которые никогда толком не интересовались искусством. Количество подписчиков на страничке в художника в Инстаграме* увеличилось в несколько раз. Вот что значит сила творчества!

Джон Уильям Уотерхаус «Сирена» (1900) — Русалочка

Артур Сарнофф «Где начинается любовь» (1951) — Золушка

Карлос признаётся, что на создание новой версии одной картины у него уходит достаточно много времени. Иногда работа длится три-четыре дня, а в некоторых случаях художнику приходится тратить по несколько недель.

Джон Уильям Годвард «Сладкое безделье» (1897) — Жасмин и Раджа

Пьер Огюст Кот «Офелия» (1870) — Красавица и Чудовище

Джон Эверетт Милле «Офелия» (1852) — Спящая красавица

Пьер Огюст Кот «Буря» (1880) — Питер Пэн и Венди

Джон Уильям Уотерхаус «Волшебница» (1911) — Джейн

Генри Мейнелл Рим «Сказочный лес» (1903) — Белоснежка

Некоторые работы удались художнику особенно хорошо. Карлос Громо смог в каком-то смысле подарить новую жизнь картинам Густава Климта, Гранта Вуда, Джона Уильяма Уотерхауса, Джона Эверетта Милле и других.

Грант Вуд «Американская готика» (1930) — 101 далматинец

Густав Климт «Поцелуй» (1907) — Красавица и Чудовище

Вильям Адольф Бугро «На берегу ручья» (1875) — Белоснежка

Джон Уильям Уотерхаус «Душа розы» (1908) — Белль

Вильям Адольф Бугро «Отдых на жатве» (1865) — Золушка

Уолтер Крейн «Гермес и Венера смотрят в зеркало» (1885) — Спящая красавица

Эдмунд Блэр Лейтон «Награда» (1901) — Спящая красавица

Художник перерисовывает композиции известных шедевров, удачно заменяя их героями мира Диснея. Громо смог создать в подобном стиле более двадцати картин.

Фаусто Зонаро «Девушка с тыквой» (1889) — Золушка

Витторио Маттео Коркос «Портрет» (1912) — Анастасия

Максимилиан Пирнер «Лунатик» (1878) — Рапунцель

Здесь вы можете посмотреть список фильмов, в которых режиссёры спрятали известные художественные шедевры. Борьба за искусство продолжается!

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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