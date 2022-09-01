18 работ художника, который пошёл на эксперимент, заменив героев картин на персонажей диснеевских мультиков

Однажды испанский художник по имени Карлос Громо столкнулся с тем, что люди не знают многих картин, даже известных. Проблема не на шутку взволновала творца, и он решил исправить это недоразумение. Карлос попробовал изобразить новые версии известных картин, заменив их персонажей на мультипликационных героев. Так в его работах встречаются Спящая Красавица, Русалочка, Белоснежка, Золушка и многие другие. Обновлённые картины ожидаемо сделали своё дело и привлекли внимание людей, которые никогда толком не интересовались искусством. Количество подписчиков на страничке в художника в Инстаграме* увеличилось в несколько раз. Вот что значит сила творчества!

Джон Уильям Уотерхаус «Сирена» (1900) — Русалочка

Артур Сарнофф «Где начинается любовь» (1951) — Золушка

Карлос признаётся, что на создание новой версии одной картины у него уходит достаточно много времени. Иногда работа длится три-четыре дня, а в некоторых случаях художнику приходится тратить по несколько недель.

Джон Уильям Годвард «Сладкое безделье» (1897) — Жасмин и Раджа

Пьер Огюст Кот «Офелия» (1870) — Красавица и Чудовище

Джон Эверетт Милле «Офелия» (1852) — Спящая красавица

Пьер Огюст Кот «Буря» (1880) — Питер Пэн и Венди

Джон Уильям Уотерхаус «Волшебница» (1911) — Джейн

Генри Мейнелл Рим «Сказочный лес» (1903) — Белоснежка

Некоторые работы удались художнику особенно хорошо. Карлос Громо смог в каком-то смысле подарить новую жизнь картинам Густава Климта, Гранта Вуда, Джона Уильяма Уотерхауса, Джона Эверетта Милле и других.

Грант Вуд «Американская готика» (1930) — 101 далматинец

Густав Климт «Поцелуй» (1907) — Красавица и Чудовище

Вильям Адольф Бугро «На берегу ручья» (1875) — Белоснежка

Джон Уильям Уотерхаус «Душа розы» (1908) — Белль

Вильям Адольф Бугро «Отдых на жатве» (1865) — Золушка

Уолтер Крейн «Гермес и Венера смотрят в зеркало» (1885) — Спящая красавица

Эдмунд Блэр Лейтон «Награда» (1901) — Спящая красавица

Художник перерисовывает композиции известных шедевров, удачно заменяя их героями мира Диснея. Громо смог создать в подобном стиле более двадцати картин.

Фаусто Зонаро «Девушка с тыквой» (1889) — Золушка

Витторио Маттео Коркос «Портрет» (1912) — Анастасия

Максимилиан Пирнер «Лунатик» (1878) — Рапунцель

Здесь вы можете посмотреть список фильмов, в которых режиссёры спрятали известные художественные шедевры. Борьба за искусство продолжается!

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