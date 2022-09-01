40+ фотографий, в которых без 100 грамм не разберешься

Если вы хотите отвлечься от работы и просмотреть кучу каких-нибудь бесполезных фотографий, то вы зашли как раз по адресу! :)

В нашей подборке мы собрали 40+ снимков, на которых вообще непонятно, что происходит.

Ох уж этот загадочный мир!

1. - Валя, ВАЛЯ, НУ НЕ ЗДЕСЬ ЖЕ! - Коля, я вся горю!

2. Пикантно! Окошко для любителей перчинки.

3. В погоне за последними трендами.

4. Когда так заболтался по телефону, что не заметил, как вывернулись твои коленки...

5. Хозяин, за что?!

6. Обычный день на дорогах России. -30? Ничто! Понты - все!

7. Первый-первый, я второй. На площади бастуют Винни-Пухи, вызывай спецназ.

8. Умом японцев не понять...

9. "Настучать по голове": истоки выражения.

10. Тонкое чувство прекрасного мастеров по маникюру.

11. Обувь с острыми носами снова актуальна.

12. - Зина, вчера был дождь? - Да только пыль прибил.

13. Я вся такая многогранная...

14. Практично, дешево и сердито.

15. Типичные забавы постсоветского пространства.

16. Ну, вздрогнем, мужики!

17. А вы думали, это легко - постоянно работать хвостом?

18. Когда не надо на работу и можно развлекаться приклеиванием половинок банана к стене, а потом фотографированием своей гениальной идеи :)

19. Дорожники, как всегда, поработали на совесть!

20. Что здесь происходит?!

21. Так себе привлекательная реклама для людей больших размеров :)

22. И голову мыть не надо. Встал, тряпочкой протер и поскакал на работу!

23. Сникерс в томатном соусе???

24. Не теряя ни минуты в пути понапрасну.

25. Домашние заботы еще никто не отменял.

26. "Стоп! Ничего не делайте!"

27. З-А-Ч-Е-М?

28. "Тому, кто кидает в унитаз буханки хлеба: когда мы поймаем тебя, мы сломает твои чертовы руки!"

29. Эвакуировали.

30. А азиатов свои приколы.

31. Надели бы?

32. А что? И руки не заняты.

33. Наверное, это где-то в Бельгии...

34. Опа, бесплатная сосуля!

35. Когда хочешь показать бабуле, что с удовольствием пользуешься ее подарком на Новый год.

36. Когда ни один из шарфиков не подошел и пришлось надеть питона.

37. Тот момент, когда едешь с пикника и решил (наконец-то!) забрать свой мусор.

38. Девочка была взрослой не по годам...

39. Машина - выражение индивидуальности ее владельца.

40. "Осторожно, мокрый пол!" Да уж, действительно мокрый.

41. Разумная организация пространства.

42. Так, не забыть купить: молоко, хлеб, яйца, голову.

43. Обычный день на Первом канале :)

Источник: izismile.com

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.