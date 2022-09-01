40+ фотографий, в которых без 100 грамм не разберешься
Сегодня, 15:35
Если вы хотите отвлечься от работы и просмотреть кучу каких-нибудь бесполезных фотографий, то вы зашли как раз по адресу! :)
В нашей подборке мы собрали 40+ снимков, на которых вообще непонятно, что происходит.
Ох уж этот загадочный мир!
1. - Валя, ВАЛЯ, НУ НЕ ЗДЕСЬ ЖЕ! - Коля, я вся горю!
2. Пикантно! Окошко для любителей перчинки.
3. В погоне за последними трендами.
4. Когда так заболтался по телефону, что не заметил, как вывернулись твои коленки...
5. Хозяин, за что?!
6. Обычный день на дорогах России. -30? Ничто! Понты - все!
7. Первый-первый, я второй. На площади бастуют Винни-Пухи, вызывай спецназ.
8. Умом японцев не понять...
9. "Настучать по голове": истоки выражения.
10. Тонкое чувство прекрасного мастеров по маникюру.
11. Обувь с острыми носами снова актуальна.
12. - Зина, вчера был дождь? - Да только пыль прибил.
13. Я вся такая многогранная...
14. Практично, дешево и сердито.
15. Типичные забавы постсоветского пространства.
16. Ну, вздрогнем, мужики!
17. А вы думали, это легко - постоянно работать хвостом?
18. Когда не надо на работу и можно развлекаться приклеиванием половинок банана к стене, а потом фотографированием своей гениальной идеи :)
19. Дорожники, как всегда, поработали на совесть!
20. Что здесь происходит?!
21. Так себе привлекательная реклама для людей больших размеров :)
22. И голову мыть не надо. Встал, тряпочкой протер и поскакал на работу!
23. Сникерс в томатном соусе???
24. Не теряя ни минуты в пути понапрасну.
25. Домашние заботы еще никто не отменял.
26. "Стоп! Ничего не делайте!"
27. З-А-Ч-Е-М?
28. "Тому, кто кидает в унитаз буханки хлеба: когда мы поймаем тебя, мы сломает твои чертовы руки!"
29. Эвакуировали.
30. А азиатов свои приколы.
31. Надели бы?
32. А что? И руки не заняты.
33. Наверное, это где-то в Бельгии...
34. Опа, бесплатная сосуля!
35. Когда хочешь показать бабуле, что с удовольствием пользуешься ее подарком на Новый год.
36. Когда ни один из шарфиков не подошел и пришлось надеть питона.
37. Тот момент, когда едешь с пикника и решил (наконец-то!) забрать свой мусор.
38. Девочка была взрослой не по годам...
39. Машина - выражение индивидуальности ее владельца.
40. "Осторожно, мокрый пол!" Да уж, действительно мокрый.
41. Разумная организация пространства.
42. Так, не забыть купить: молоко, хлеб, яйца, голову.
43. Обычный день на Первом канале :)
Источник: izismile.com
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор