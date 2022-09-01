Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром
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Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром

Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром

Судебные разбирательства Анастасии Волочковой с Большим театром не прекращаются. Балерина подавала в суд, но проиграла. После этого она подала апелляцию, но и тут ее ожидал провал. Теперь юристы Волочковой готовятся направить иск в кассационный суд.


Напомним, что судебные разбирательства Волочковой связаны с ее увольнением из театра в 2003 году. По словам Анастасии, ее лишили места работы незаконно, не выплачивают положенную пенсию. Балерина требует от Большого театра 95 миллионов рублей компенсации за 20 лет работы. Оба иска не были удовлетворены, и теперь юристы готовят жалобу в кассационный суд.


Адвокат Волочковой Евгений Корчаго прокомментировал сложившуюся ситуацию. В интервью телеграм-каналу «Звездач» юрист рассказал, что во время последнего заседания судьи вели себя очень странно. Они закрылись в комнате для совещаний почти на час, хотя принятие решения занимает несколько минут. По словам Корчаго, к этому времени они уже подготовлены и напечатаны. Евгений связывает длительное обсуждение с тем, что судьям «тяжело выносить заведомо незаконное решение».

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы. Судьи 40 минут сидели в совещательной комнате, что редко для суда апелляционной инстанции. Они обычно заходят на две минуты, у них все напечатано, и они выходят. Я думаю, что им было очень тяжело выносить заведомо незаконное решение, по каким причинам они это сделали, мне не понятно. Как только получим итоговый текст, подаем в кассацию»,– сообщил адвокат Волочковой.


Евгений Корчаго утверждает, что суд намеренно проигнорировал все доводы стороны Волочковой, а также факты правонарушения, которые смогли установить органы полиции и прокуратуры. Почему судьи пошли на такой шаг, Евгений не понимает.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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