Агата Муцениеце посмеялась над новым браком бывшего мужа
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Агата Муцениеце посмеялась над новым браком бывшего мужа

Агата Муцениеце посмеялась над новым браком бывшего мужа
Актриса Агата Муцениеце высказалась о свадьбе Павла Прилучного. Артистка выпустила влог, в котором рассказала о своей жизни, работе и семье. В числе прочих были рассуждения и про отношения — многие видят в этом намек на свадьбу Прилучного. Агата выпустила влог аккурат по прошествии нескольких дней после новости о свадьбе ее бывшего мужа Павла Прилучного. О регистрации многие знали заранее, ведь она прошла еще в мае, а вот масштабное торжество стало для всех неожиданностью. Несмотря на то, что Муцениеце снимала влог заранее (примерно в начале августа), в нем она смело рассуждала об отношениях, любви и семье. В какой-то момент, собираясь в поездку, детям звезда фильма «Просточеловек» сообщила, что один из ее друзей женился и она хочет с ним встретиться. А затем скорчила гримасу и издевательским тоном высказалась.
«Новая ячейка общества, желаем счастья! Я верю в браки, вы же знаете», — заявила Агата и картинно закатила глаза. Никто не может точно сказать, знала ли Муцениеце про свадьбу бывшего — в Сети упорно курсируют слухи о том, что она якобы даже пыталась его вернуть и весной думала: у них все наладится. Но верится в это слабо. Отметим, Агата не ограничивает общение Павла с детьми и всячески приветствует его. Прилучный взял сына и дочь с собой и новой женой летом на отдых, откуда с радостью публиковал забавные кадры. Что касается бывшей жены, то звезда сериала «Мажор» относится к ней с уважением и даже пониманием, но считает — она поступила неправильно, когда вынесла сор из избы и рассказала об их отношениях на публику. «Был жутко подавлен после развода, это было три года ада, честно говоря. Я поседел. Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни помогал и словом, и делом» — сказал 34-летний актер в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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