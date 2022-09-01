Альбина Джанабаева показала фото сына первого сентября
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Альбина Джанабаева показала фото сына первого сентября

Альбина Джанабаева показала фото сына первого сентября
43-летняя певица Альбина Джанабаева отправила восьмилетнего Луку в школу.   Сегодня Альбина отмечает День знаний. Её младший сын отправился во второй класс. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» запечатлела мальчика перед школьной линейкой. Лука предстал в белой рубашке с воротничком, алом пуловере и строгих серых брюках. Сын певицы и композитора накинул светлый бомбер. Школьник держал букет георгинов. «И снова в школу, и снова здравствуйте!» — написала Альбина.
Поклонники звездной семьи активно обсуждают редкий кадр. «Как же он похож на старшего брата Константина! Прямо одно лицо», «Я сначала подумала, что на фото Костя. Когда он был маленький, я его таким запомнила», «Поздравляю вас и Валерия Шотаевича, у вас замечательные дети! Лёгкой учебы! Ваши дети — гордость отца и лучшая награда», «Лука заметно повзрослел! С праздником!», «Копия дяди! С началом учебного года!» — высказались пользователи.
# Шоу-бизнес Джанабаева Альбина
По материалам: z-aya

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