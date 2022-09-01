Альбина Джанабаева показала фото сына первого сентября

43-летняя певица Альбина Джанабаева отправила восьмилетнего Луку в школу. Сегодня Альбина отмечает День знаний. Её младший сын отправился во второй класс. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» запечатлела мальчика перед школьной линейкой. Лука предстал в белой рубашке с воротничком, алом пуловере и строгих серых брюках. Сын певицы и композитора накинул светлый бомбер. Школьник держал букет георгинов. «И снова в школу, и снова здравствуйте!» — написала Альбина.Поклонники звездной семьи активно обсуждают редкий кадр. «Как же он похож на старшего брата Константина! Прямо одно лицо», «Я сначала подумала, что на фото Костя. Когда он был маленький, я его таким запомнила», «Поздравляю вас и Валерия Шотаевича, у вас замечательные дети! Лёгкой учебы! Ваши дети — гордость отца и лучшая награда», «Лука заметно повзрослел! С праздником!», «Копия дяди! С началом учебного года!» — высказались пользователи.