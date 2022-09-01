Александр Овечкин с семьей побывал в гостях у Евгения Плющенко
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Александр Овечкин с семьей побывал в гостях у Евгения Плющенко

Александр Овечкин с семьей побывал в гостях у Евгения Плющенко
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин  с семьей был радушно встречен женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в их особняке. Анастасия Шубская уже пять лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она является дочкой Веры Глаголевой и тоже несколько лет посвятила актерской карьере. Но теперь наследница звезды кино погружена в семейную жизнью. Своему избраннику она подарила двоих сыновей: четырехлетнего Сергея и двухлетнего Илью. Овечкин живет в США вместе с возлюбленной и детьми. Но в этом году они приехали в Москву и отметили дни рождения наследников вместе с родными. А когда хоккеист уезжает на игры и сборы, его супруга часто видится с сестрами, водит сыновей на кружки и порой веселится с подругами. А вот на днях пара решила вместе выйти в свет.
Яна Рудковская, которая является продюсером, решила устроить светский ужин в своем особняке. Примечательно, что она всегда особое внимание уделяет декору. На этот раз на столе были букеты пышных цветов сиреневого цвета, хрустальная посуда и бокалы. Вместе с женой гостей встречал Евгений Плющенко. После ужина фигурист пригласил Овечкина и его семью на ледовую арену. Хоккеист не мог отказаться. Примечательно, что с собой он взял старшего сына, который уже играет в хоккей. Шубская была в узких джинсах и черном бомбере. Нарядом в кэжуал-стиле она подчеркнула свою стройность. А вот Рудковская облачилась в белое мини-платье и джинсовую куртку.
«Хоккейно-фигурный семейный вечер с друзьями», — написала Яна. Евгений Плющенко познакомил сына-фигуриста со старшим сыном Овечкина, который обожает хоккей. Саша Плющенко уже делает первые успехи на льду. А вот первенец Александра Овечкина от модели Анастасии Шубской увлекается хоккеем, прямо как и его отец. Похоже, звездные отцы решили обменяться опытом. В любом случае, мальчики уверенно держатся на льду. А на коньках стоят тверже, чем на более устойчивой поверхности.
«Вчера в гостях был наш друг и величайший хоккеист нашего времени Александр Овечкин», — отметил Плющенко. Похоже, сыновья двух спортсменов прекрасно поладили между собой. Веселая компания провела уикенд на льду.
# Шоу-бизнес Овечкин Александр
По материалам: z-aya

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