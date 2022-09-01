Алла Пугачева хочет набить морду недругам
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Алла Пугачева хочет набить морду недругам

Алла Пугачева хочет набить морду недругам
Певица Алла Пугачева поделилась планами на будущее. В минувшие выходные Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела несколько месяцев. Примадонна не стала прятаться, либо отказываться от комментариев — наоборот, она выходит в свет и дает интервью. 1 сентября, например, певица рассказала не только о детях, но и злобе на одного человека. В беседе с журналистами Алла Борисовна проболталась, что испытывает негативные эмоции к одной персоне. Имя недруга Примадонна не назвала, зато призналась — если бы встретилась с ним, то непременно... ударила бы.
«Много чего хотелось бы сделать. Морду набить одному человеку!» — сказала 73-летняя артистка, отвечая на вопрос — что первым делом хотелось бы совершить после возвращения в Москву? Развивать эту тему Пугачева не стала и быстро перевела разговор. Так, она рассказала о Лизе и Гарри, которые сегодня пошли в третий класс. «Всех поздравляю с новым учебным годом. Каждый год волнителен, дети с радостью посетили школу. Уроки я не помогаю им делать, этому надо приучать с детства», — отметила Алла Борисовна. К слову, злиться Примадонна может на многих. Вячеслав Манучаров, Яна Поплавская, Наталья Сенчукова, Тигран Кеосаян, Тамара Семина, Маргарита Симоньян — все они ополчились против Аллы Борисовны. Последняя и вовсе заявила, что певица живет с Максимом Галкиным по контракту.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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