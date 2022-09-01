Алла Пугачева ответила Владимиру Соловьеву, который раскритиковал ее возвращение в Россию и молчание о спецоперации

Вадим Карасев

Алла Пугачева ответила Владимиру Соловьеву, который прокомментировал ее возвращение в Россию.

Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства,

— написала певица в инстаграме*.

Хамством, очевидно, Пугачева назвала следующие слова Соловьева, которые он произнес в своей YouTube-передаче "Полный контакт":

Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию? Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу "роллс-ройс". Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней. Кто вообще решил, что, если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нес? Не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?

Так Соловьев отреагировал на видео с Пугачевой, сделанное на днях в Москве: в нем Пугачева говорит, что вернулась в Россию "наводить порядок".

Алла Пугачева вернулась в страну после длительного отсутствия — вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из страны. Галкин практически сразу занял проукраинскую позицию и открыто выступал с осуждением действий российских властей, при этом подчеркивал, что никогда "не обливал грязью свою родную и любимую Россию". Из-за своего мнения Галкин лишился всех контрактов в России. Пугачева публично не комментировала ситуацию, но изредка отвечала на нападки хейтеров — против семьи развернулась медиакампания, причем в ней участвовали даже федеральные каналы. Многи звезды тогда публично встали на защиту Пугачевой и Галкина.

Сначала семья жила на Кипре, потом в Израиле, наконец — в Латвии. Говорили, что супруги планируют окончательно эмигрировать, но сама Пугачева это опровергала, подчеркивая, что у нее просто отпуск, а осенью, когда дети снова пойдут в школу, она вернется. Так и случилось: 1 сентября она отвела детей, Лизу и Гарри, на линейку — кадры появились в сторис. Максим Галкин, судя по всему, в Россию не вернулся. Сейчас он на гастролях: из-за своей позиции шоумен лишился всех контрактов в России и теперь зарабатывает только выступлениями.

На линейке Пугачева немного пообщалась с журналистами: она рассказала, что, вернувшись в Москву, ей захотелось сделать много чего, но больше всего — "набить морду одному человеку"

Сплетник